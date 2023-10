SCONTO FOLLE DI 500 EURO sul Samsung Galaxy Book3 360 Laptop!

Se stai cercando un laptop potente e versatile che si adatti alle tue esigenze in continua evoluzione, non cercare oltre. L’incredibile Samsung Galaxy Book3 360 Laptop è ora in offerta su Amazon a soli 1.098 euro , con uno sconto del 31%!

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 500 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Non lasciarti sfuggire questa offerta se vuoi portare a casa un laptop di altissima qualità a un prezzo imbattibile!

Samsung Galaxy Book3 360 Laptop: tutte le Specifiche Tecniche

Il Samsung Galaxy Book3 360 è una macchina tecnologica che offre prestazioni eccezionali e una serie di funzionalità all’avanguardia.

Ecco le sue maggiori specifiche tecniche:

Display Touchscreen 13,3 pollici: Luminoso e nitido, il display touchscreen Full HD 1080p ti offre colori brillanti e dettagli straordinari. Puoi anche ruotare il display a 360 gradi per utilizzare come tablet.

Processore Intel Core i5: Al cuore di questo laptop c’è un processore Intel Core i5 di decima generazione, che garantisce una potenza di elaborazione impressionante per qualsiasi attività, dal multitasking alla creazione di contenuti.

8 GB di RAM e 512 GB di SSD: Questa configurazione di memoria offre una velocità di caricamento delle applicazioni rapidissima e la capacità di archiviare tutti i tuoi file, senza preoccuparti della lentezza.

S-Pen Inclusa: Questa penna digitale di alta qualità ti permette di disegnare, scrivere e annotare direttamente sullo schermo con una precisione incredibile. È perfetta per gli artisti e per chi ama prendere appunti in modo digitale.

Durata della batteria eccezionale: con una batteria che può durare fino a 20 ore con una singola carica, potrai lavorare o divertirti tutto il giorno senza preoccuparti di dover ricaricare.

Design Sottile e Leggero: Il Galaxy Book3 360 ha un design elegante e sottile che lo rende facilmente trasportabile ovunque tu voglia andare.

Il Samsung Galaxy Book3 360 è il laptop che hai sempre desiderato. Con un design elegante, prestazioni straordinarie e una serie di funzionalità all’avanguardia, non c’è nulla che questo laptop non possa fare. Oggi è disponibile su Amazon a soli 1.098€ , con uno sconto del 31%. Investi nel futuro della tua produttività e del tuo intrattenimento con il Samsung Galaxy Book3 360 e scopri cosa significa avere il potere a portata di mano!

