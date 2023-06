SCONTO FOLLE DI 300 EURO sul Notebook LG: ne rimangono POCHISSIMI!

Avete bisogno di un notebook performante da utilizzare sia in ufficio per lavoro che a casa per l’intrattenimento quotidinao? Allora abbiamo quello che fa per voi! Ad oggi su Amazon il notebook LG Gram Style è disponibile a soli 1.899,99€, con uno sconto imperdibile del 14%!

Questa vuol dire che potrete acquistare il dispositivo di ultima generazione risparmiando addirittura 300 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ma sono a disposizione pochissimi articoli scontati quindi approfittatene il prima possibile!

Notebook LG Gram Style: caratteristiche e funzionalità

Il notebook LG Gram Style è un vero gioiello di tecnologia. Con un design sottile e leggero, è il compagno ideale per chiunque desideri portare con sé la potenza di un computer ovunque vada. Grazie al suo peso ridotto di soli 1,19 kg, potrai godere della massima portabilità senza sacrificare le prestazioni.

Il notebook è dotato di un display IPS da 14 pollici con risoluzione Full HD, che vi regalerà immagini nitide e dettagliate. Potrete immergervi nella visione di film, foto e documenti con colori vividi e realistici. Inoltre, la tecnologia IPS garantisce angoli di visione ampi, permettendovi di condividere il vostro schermo con gli altri senza perdere qualità.

Le specifiche tecniche di questo notebook sono veramente impressionanti. Al suo interno troverai un processore Intel Core i7 di decima generazione, che ti assicura prestazioni di alto livello e una grande velocità di elaborazione. Inoltre, la memoria RAM da 16 GB ti permette di gestire facilmente molteplici attività contemporaneamente, senza rallentamenti o interruzioni.

La capacità di archiviazione non sarà mai un problema grazie all’enorme spazio di 1 TB di SSD. Potrete salvare tutti i vostri file, foto, video e documenti importanti senza preoccuparvi di spazio insufficiente. Inoltre, l’autonomia della batteria è straordinaria, con fino a 18,5 ore di utilizzo continuo. Potrete lavorare o intrattenerevi per tutto il giorno senza dover ricaricare il vostro notebook.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.