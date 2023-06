SCONTO FOLLE DEL 40% sullo Smartwatch Fossil: ULTIMISSIMI a disposizione

Amazon ha appena lanciato una super offerta su uno smartwatch sofisticato, ricco di funzionalità e dal design accattivante! Parliamo del Fossil Gen 6, attualmente disponibile a soli 199€ grazie a uno sconto del 40%.

Potrai acquistare questo orologio smart di ultima generazione risparmiando ben 130 euro sul prezzo di listino. Non lasciarti sfuggire questa occasione e scopri perché il Fossil Gen 6 è il compagno perfetto per il tuo polso!

Smartwatch Fossil Gen 6: tutte le specifiche tecniche

Il Fossil Gen 6 è dotato di specifiche tecniche di alto livello che lo rendono un dispositivo completo e versatile. Il suo processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100+ garantisce prestazioni potenti e una risposta rapida, consentendoti di gestire senza problemi le tue attività quotidiane. Con 1 GB di RAM e una memoria interna di 8 GB, avrai spazio sufficiente per archiviare le tue app preferite, i dati e i file importanti.

Il display AMOLED da 1,28 pollici del Fossil Gen 6 offre una risoluzione nitida e colori vividi, che ti permetteranno di visualizzare facilmente le notifiche, i messaggi e le chiamate in arrivo direttamente dal tuo polso. Inoltre, grazie al touchscreen reattivo, potrai navigare tra le varie funzioni del dispositivo in modo intuitivo e senza sforzo.

Una delle caratteristiche più interessanti del Fossil Gen 6 è il suo ampio set di funzionalità. Potrai monitorare e registrare con precisione la tua attività fisica, il battito cardiaco, il sonno e molto altro ancora. Inoltre, grazie alla resistenza all’acqua fino a 3 ATM, potrai indossare il tuo smartwatch anche durante le attività sportive in acqua, come il nuoto.

La batteria di lunga durata del Fossil Gen 6 ti permette di utilizzare il tuo smartwatch per diversi giorni senza doverlo ricaricare frequentemente. Inoltre, con la funzione di ricarica rapida, potrai avere una carica sufficiente per una giornata intera di utilizzo in soli 60 minuti.

Insommma, il Fossil Gen 6 è uno smartwatch elegante e potente che unisce l’aspetto sofisticato di un orologio tradizionale alle funzionalità avanzate della tecnologia indossabile. Approfitta dello sconto del 40% e non lasciarti sfuggire l’opportunità di avere questo straordinario dispositivo al polso!

