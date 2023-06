SCONTO FOLLE DEL 40% sulla Friggitrice ad aria XXL più DESIDERATA del momento

Con questo prezioso elettrodomestico da cucina potrai gustare i tuoi piatti preferiti in modo sano così da tenerti pronto per la prova costume! Parliamo della Friggitrice ad Aria Calda XXL LOVPIS, al momento disponibile su Amazon a soli 65,99€ grazie ad un incredibile sconto del 40%.

Per usufruire della promozione basterà inserire il codice promozionale FRGPUC8E al momento dell’ordine. Finalmente potrai cucinare qualsiasi tipologia di cibo con poco o addirittura senza olio, garantendo un’esperienza culinaria deliziosa e salutare. Cosa aspetti? L’offerta è valida ancora per pochissime ore!

Friggitrice ad Aria Calda XXL LOVPIS: tutte le funzionalità

La Friggitrice ad Aria Calda XXL LOVPIS ti consente di friggere, grigliare, cuocere al forno e arrostire i tuoi alimenti preferiti, donando loro una croccantezza irresistibile esterna e una morbidezza interna. Con un’ampia capacità di 6 litri, potrai preparare porzioni abbondanti per tutta la famiglia o per i tuoi amici durante una cena speciale.

Le specifiche tecniche di questa friggitrice ad aria calda sono impressionanti. Dotata di una potenza di 1800 Watt, garantisce una rapida e uniforme distribuzione del calore, consentendoti di ottenere risultati eccezionali in poco tempo. Inoltre, è dotata di un display digitale e di un pannello di controllo intuitivo che ti permette di selezionare la temperatura e il tempo di cottura desiderati con facilità.

La Friggitrice ad Aria Calda XXL è dotata anche di una cestello estraibile antiaderente, che facilita la pulizia dopo l’uso. Non dovrai più preoccuparti delle schizzi di olio o del fastidio di pulire una friggitrice tradizionale. Basterà rimuovere il cestello e lavarlo con acqua calda e sapone per avere una friggitrice pronta per la prossima preparazione.

D’ora in poi potrai godere dei tuoi piatti preferiti senza sensi di colpa! Non perdere questa incredibile offerta per la Friggitrice ad Aria Calda XXL LOVPIS: oggi è disponibile su Amazon a soli 65,99€ utilizzando il codice sconto del 40%. Rivoluzione il tuo modo di cucinare e corri su Amazon!

