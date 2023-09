SCONTO FLASH: solo 29€ per la Telecamera Wi-Fi da interno valido per poche ore!

Sei alla ricerca di una soluzione di sorveglianza affidabile per la tua casa o ufficio? Non cercare oltre! Amazon ha lanciato una fantastica offerta sulla telecamera Wi-Fi interno di TP-Link, disponibile ora a soli 29,69€, con uno sconto del 10%. Questa è un’occasione da non perdere!

La TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno offre una serie di funzionalità avanzate a un prezzo incredibilmente conveniente. Che tu voglia monitorare la tua casa mentre sei fuori, tenere d’occhio il tuo bambino mentre dorme o semplicemente avere una maggiore sicurezza, questa telecamera è la soluzione ideale.

Video di Alta Qualità : Con una risoluzione impressionante di 2K(3MP) Full HD , questa telecamera garantisce immagini cristalline, permettendoti di vedere ogni dettaglio con chiarezza.

: Con una risoluzione impressionante di , questa telecamera garantisce immagini cristalline, permettendoti di vedere ogni dettaglio con chiarezza. Visione Notturna Avanzata : Grazie alla sua capacità di visione notturna fino a 8 metri, puoi essere sicuro di avere una vista chiara anche in condizioni di scarsa luminosità.

: Grazie alla sua capacità di visione notturna fino a 8 metri, puoi essere sicuro di avere una vista chiara anche in condizioni di scarsa luminosità. Rilevazione Movimento : Ricevi notifiche push istantanee sul tuo dispositivo ogni volta che viene rilevato un movimento, garantendo una sicurezza ottimale.

: Ricevi sul tuo dispositivo ogni volta che viene rilevato un movimento, garantendo una sicurezza ottimale. Allarme Acustico e Luminoso Integrato : Questa funzione può essere attivata per scoraggiare eventuali intrusi o visitatori indesiderati.

: Questa funzione può essere attivata per scoraggiare eventuali intrusi o visitatori indesiderati. Audio Bidirezionale : Comunica facilmente con chi si trova vicino alla telecamera, rendendola ideale anche come baby monitor o per tenere d’occhio gli animali domestici.

: Comunica facilmente con chi si trova vicino alla telecamera, rendendola ideale anche come baby monitor o per tenere d’occhio gli animali domestici. Archiviazione Flessibile : Supporta una MicroSD Card fino a 256 GB , permettendo di conservare fino a 512 ore di registrazioni. Inoltre, non sono previste tariffe mensili per l’utilizzo della funzione di archiviazione video locale.

: Supporta una , permettendo di conservare fino a 512 ore di registrazioni. Inoltre, non sono previste tariffe mensili per l’utilizzo della funzione di archiviazione video locale. Compatibilità con Assistente Vocale: La telecamera è compatibile sia con Amazon Alexa che con Google Assistant, permettendoti di controllarla con semplici comandi vocali.

E con uno sconto del 10% su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per acquistarla. Affrettati e approfitta di questa offerta prima che scada!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.