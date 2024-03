Sconto ENORME sul Samsung Galaxy A54: offerta lampo su Amazon

Samsung è un’azienda leader in ogni settore in cui opera, in particolar modo per quanto riguarda gli smartphone e oggi, su Amazon, è disponibile un mega sconto del 40% sul suo Galaxy A54 che viene venduto a 296,30€.

Il Samsung Galaxy A54 è uno smartphone di fascia media che si distingue per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo. Dotato di un design moderno e materiali resistenti. Il punto di forza del Galaxy A54 è sicuramente il suo display AMOLED da 6.6 pollici, luminoso e con risoluzione FHD+ che assicura una qualità visiva eccezionale. Con un refresh rate di 120Hz, le immagini appaiono fluide e i colori brillanti, perfetto per godersi video, giochi e navigare sul web. Al cuore del Galaxy A54 c’è il processore Exynos 1380, che garantisce prestazioni fluide per le attività quotidiane, dal multitasking al gaming leggero. La RAM da 6GB influisce sulla velocità di gestione delle applicazioni aperte contemporaneamente. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, il Galaxy A54 offre 128GB, perfetti per archiviare foto, video, musica e app. La fotocamera posteriore tripla comprende un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolo da 12MP e un sensore di profondità da 5MP, garantendo scatti nitidi e luminosi in qualsiasi condizione di luce. La fotocamera anteriore da 32MP è ideale per selfie di alta definizione e videochiamate chiare. La batteria da 5.000 mAh assicura un’intera giornata di utilizzo con una singola carica, mentre la ricarica rapida da 25W consente di recuperare rapidamente l’energia. Il Galaxy A54 è alimentato dal software Android 13 con One UI 5.0, che offre funzionalità aggiuntive e una gestione ottimizzata del telefono. Acquista il Samsung Galaxy A54 al 40% di sconto Oggi, su Amazon, è disponibile un maxi sconto del 40% sul Samsung Galaxy A54 che viene venduto a 296,30€.

