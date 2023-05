SCONTO DI 450 EURO sulla Smart TV Sony da 65 pollici!

La smart tv dei tuoi sogni oggi può essere tua ad un prezzo davvero mai visto! Parliamo della Smart TV Sony BRAVIA da 65 pollici, ora disponibile su Amazon a soli 899€ grazie ad uno sconto pazzesco del 33%!

Porta a casa un’autentica esperienza di intrattenimento in alta definizione risparmiando addirittura 450 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed il pagamento può essere effettuato anche in comode rate con Cofidis al check-out. L’offerta è limitata quindi non perdere tempo e corri su Amazon!

Porta il cinema a casa tua con la Smart TV Sony BRAVIA

La Smart TV Sony BRAVIA in offerta è il modello perfetto per chi cerca un televisore di alta qualità che possa garantire un’esperienza visiva e sonora eccellente.

Dotata di una risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160) e la tecnologia HDR, questa TV ti offre immagini nitide, dettagliate e dai colori vivaci, immergendoti completamente nella tua visione. Grazie al processore X1™ 4K HDR, le immagini sono ottimizzate in tempo reale per assicurare la massima qualità possibile.

Il sistema operativo Android TV ti consente di accedere facilmente a una vasta gamma di contenuti e applicazioni, tra cui Netflix, YouTube, Prime Video e molti altri. Grazie all’integrazione con Google Assistant e Amazon Alexa, potrai anche controllare la tua TV con la voce, facilitandoti la vita e rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

Per quanto riguarda l’audio, la Smart TV Sony BRAVIA non delude. La tecnologia Dolby Atmos® e Acoustic Multi-Audio™ garantiscono un suono coinvolgente e tridimensionale che ti farà sentire al centro dell’azione. Inoltre, la tecnologia Motionflow XR assicura una riproduzione fluida e senza sfarfallio delle immagini in movimento, ideale per gli appassionati di sport e film d’azione.

Oggi la Smart TV Sony BRAVIA da 65 pollici è in offerta su Amazon a soli 899€, con uno sconto del 33%. Non aspettare oltre, aggiudicati subito questa fantastica TV e scopri un nuovo modo di vivere l’intrattenimento domestico!

