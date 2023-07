SCONTO DI 160 EURO sulla mitica GoPro HERO11: solo per OGGI su Amazon

Sei pronto a partire per le vacanze e non vedi l’ora di catturare i momenti più emozionanti in maniera straordinaria? Allora non puoi non acquistare la GoPro HERO11 Black Mini, oggi in offerta su Amazon a soli 289,90€ con uno sconto del 36%.

Questa mini videocamera d’azione ti permetterà di immortalare i tuoi momenti più audaci e condividerli con il mondo, offrendoti un’esperienza visiva unica e coinvolgente. Procedendo oggi stesso con l’ordine potrai risparmiare ben 160 euro sul prezzo di listino, con spedizione gratuita inclusa.

GoPro HERO11 Black Mini: tutte le specifiche tecniche

La GoPro HERO11 Black Mini è progettata per affrontare le situazioni più estreme. Con la sua qualità di registrazione eccezionale, la resistenza agli urti e l’impermeabilità, questa videocamera è l’alleata perfetta per le tue avventure all’aperto, che si tratti di sport estremi, viaggi avventurosi o semplicemente momenti unici da condividere.

Ecco le specifiche tecniche più importanti della GoPro HERO11 Black Mini:

Registrazione video 4K Ultra HD : Cattura tutti i dettagli delle tue avventure con una qualità video straordinaria. La GoPro HERO11 Black Mini registra video in 4K Ultra HD, offrendoti una definizione cristallina e un’esperienza visiva coinvolgente. I tuoi video saranno pieni di dettagli nitidi e colori vivaci.

: Cattura tutti i dettagli delle tue avventure con una qualità video straordinaria. La GoPro HERO11 Black Mini registra video in 4K Ultra HD, offrendoti una definizione cristallina e un’esperienza visiva coinvolgente. I tuoi video saranno pieni di dettagli nitidi e colori vivaci. Fotocamera da 12 MP : Oltre alla registrazione video, la GoPro HERO11 Black Mini ti permette di scattare foto di alta qualità con la sua fotocamera da 12 MP. Potrai catturare immagini mozzafiato dei tuoi momenti più emozionanti.

: Oltre alla registrazione video, la GoPro HERO11 Black Mini ti permette di scattare foto di alta qualità con la sua fotocamera da 12 MP. Potrai catturare immagini mozzafiato dei tuoi momenti più emozionanti. Stabilizzazione dell’immagine avanzata : Grazie alla tecnologia di stabilizzazione dell’immagine avanzata, le tue riprese saranno fluide e stabili anche durante i movimenti più rapidi. Non dovrai preoccuparti delle vibrazioni o dei movimenti bruschi, potrai goderti video stabili e di qualità professionale.

: Grazie alla tecnologia di stabilizzazione dell’immagine avanzata, le tue riprese saranno fluide e stabili anche durante i movimenti più rapidi. Non dovrai preoccuparti delle vibrazioni o dei movimenti bruschi, potrai goderti video stabili e di qualità professionale. Impermeabile fino a 10 metri : La GoPro HERO11 Black Mini è impermeabile fino a una profondità di 10 metri senza la necessità di un case esterno. Potrai portarla con te anche durante le attività acquatiche, come snorkeling o surf, e registrare video subacquei spettacolari.

: La GoPro HERO11 Black Mini è impermeabile fino a una profondità di 10 metri senza la necessità di un case esterno. Potrai portarla con te anche durante le attività acquatiche, come snorkeling o surf, e registrare video subacquei spettacolari. Controllo vocale: Grazie al controllo vocale integrato, potrai controllare la GoPro HERO11 Black Mini con semplici comandi vocali. Avrai le mani libere per concentrarti sulle tue avventure e catturare i momenti più intensi senza interruzioni.

Con la GoPro HERO11 Black Mini, potrai vivere ogni avventura e catturare i momenti più emozionanti con una qualità straordinaria. Oggi puoi acquistarla a soli 289,90€ con uno sconto del 36% su Amazon. Approfitta subito dell’offertona!

