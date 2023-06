SCONTO DEL 40% sullo Xiaomi Redmi Note 11: mai stato ad un PREZZO COSI' BASSO

È arrivato il momento di cambiare il tuo cellulare? Allora punta su un nuovo smartphone affidabile e ricco di funzioni avanzate! È lo Xiaomi Redmi Note 11, è attualmente in offerta su Amazon a un incredibile prezzo di soli 150 euro con uno sconto bomba del 40%.

Potrai ottenere uno dei migliori dispositivi della sua categoria risparmiando ben 100 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed il pagamento può essere effettuato anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? La promozione è valida ancora per pochissimo!

Xiaomi Redmi Note 11: caratteristiche e funzionalità

Lo Xiaomi Redmi Note 11 è dotato di un display ampio e luminoso da 6,53 pollici, perfetto per guardare film, giocare ai tuoi giochi preferiti o sfogliare le foto con dettagli nitidi e colori vibranti. Grazie alla sua risoluzione Full HD+, ogni immagine sarà resa con una qualità eccezionale e un’esperienza visiva coinvolgente.

La potenza di elaborazione non sarà un problema con il processore MediaTek Helio G88, che garantisce prestazioni fluide e reattive per qualsiasi attività. Puoi eseguire app complesse, giocare ai giochi più impegnativi o navigare in modo fluido tra le applicazioni senza rallentamenti o blocchi.

Con una batteria di lunga durata da 5000 mAh, il Xiaomi Redmi Note 11 ti permette di utilizzare il tuo smartphone per ore senza doverlo ricaricare frequentemente. Non importa se stai lavorando, guardando video o chattando con gli amici, la batteria durerà a lungo per accompagnarti durante tutta la giornata.

La fotocamera del Xiaomi Redmi Note 11 è incredibilmente versatile, con una configurazione a quattro obiettivi sul retro. Il sensore principale da 50 megapixel cattura foto nitide e dettagliate, mentre la lente ultra grandangolare da 8 megapixel ti permette di immortalare panorami mozzafiato. Inoltre, la fotocamera macro da 2 megapixel e il sensore di profondità da 2 megapixel aggiungono ulteriori possibilità creative alle tue foto.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di possedere uno smartphone di qualità superiore a un prezzo incredibilmente conveniente. Oggi lo Xiaomi Redmi Note 11 è disponibile su Amazon a soli 150 euro grazie ad uno sconto bomba del 40%. Affrettati, l’offerta è limitata nel tempo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.