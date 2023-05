SCONTO BOMBA sul Motorola moto g32: solo per OGGI su Amazon

Se stai cercando un nuovo smartphone di qualità a un prezzo vantaggioso, sei nel posto giusto! Ad oggi il Motorola moto g32 è disponibile su Amazon a soli 140,41€ grazie ad uno sconto bomba del 39%.

Questo vuol dire che potrai acquistare il dispositivo super performante risparmiando ben 90 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. La promozione è limitatissima e gli articoli stanno andando a ruba quindi non c’è tempo da perdere!

Motorola moto g32: caratteristiche e funzionalità

Il Motorola moto g32 è dotato di una serie di specifiche tecniche che lo rendono un dispositivo di prima classe adatto a soddisfare qualsiasi tipologia di esigenza.

Per iniziare, ha uno schermo HD+ da 6,5 pollici con una risoluzione di 720×1600 pixel, il che significa che le immagini e i video saranno nitidi e luminosi. Inoltre, ha un processore octa-core MediaTek Helio G85, che lo rende veloce e responsivo, perfetto per le applicazioni e i giochi più esigenti.

Il dispositivo dispone di una memoria RAM di 4GB e una memoria interna di 128GB, che ti garantirà di avere spazio sufficiente per installare tutte le applicazioni che desideri e archiviare tutti i tuoi file.

Ma le caratteristiche tecniche non finiscono qui: il Motorola moto g32 ha una fotocamera principale quadrupla da 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP, perfetta per scattare foto eccellenti in qualsiasi situazione. Inoltre, ha una fotocamera anteriore da 13 MP, ideale per i selfie e le videochiamate. Il telefono ha anche una batteria da 5000 mAh, che ti consentirà di utilizzarlo per tutta la giornata senza doverlo ricaricare.

Insomma se stai cercando un telefono di qualità a un prezzo conveniente, il Motorola moto g32 è la scelta giusta per te. Ad oggi è disponibile su Amazon a soli 140,41€ grazie ad uno sconto bomba del 39%. Corri a fare il tuo ordine, gi articoli stanno per terminare!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.