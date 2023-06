SCONTO BOMBA sul MagSafe Battery Pack: energia extra per il tuo iPhone OVUNQUE TU SIA!

Non rimarrai mai più a corto di energia, anche se sei fuori casa per ore, grazie a questo gioiellino della tecnologia! Parliamo dell’Apple MagSafe Battery Pack adatto per iPhone 12, 13 e 14. Oggi è disponibile su Amazon a soli 99€ con uno sconto imperdibile del 17%.

Questo accessorio ti offre un’esperienza di utilizzo ottimale, garantendo un’affidabile potenza e durata per il tuo iPhone. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti, ma fai fretta perchè la promozione è limitatissim!

Apple MagSafe Battery Pack: tutta l’energia che vuoi sempre a portata di mano

L’Apple MagSafe Battery Pack è progettato per adattarsi perfettamente alla parte posteriore del tuo iPhone, grazie alla tecnologia MagSafe integrata. Basta attaccarlo magneticamente e il tuo iPhone inizierà a ricevere energia extra, consentendoti di utilizzarlo per un tempo più prolungato senza dover cercare una presa elettrica.

Le specifiche tecniche di questo potente battery pack includono una capacità di batteria ottimale, che ti permetterà di utilizzare il tuo iPhone per più ore senza preoccuparti di rimanere a corto di energia. Inoltre, grazie al design sottile e leggero, potrai portarlo ovunque con te senza ingombri e utilizzarlo quando ne hai più bisogno.

L’Apple MagSafe Battery Pack è dotato di un comodo indicatore LED che ti permetterà di controllare facilmente la carica residua, in modo da sapere sempre quando è necessario ricaricarlo. Con un semplice tocco, potrai verificare lo stato della batteria e assicurarti di avere sempre abbastanza potenza a disposizione.

Questo accessorio, quindi, è l’alleato perfetto per chi desidera prolungare l’autonomia del proprio iPhone e non vuole rinunciare all’uso intensivo del dispositivo durante la giornata. Ad oggi l’Apple MagSafe Battery Pack adatto per iPhone 12, 13 e 14 è disponibile su Amazon a soli 99€ con uno sconto imperdibile del 17%. Corri a fare il tuo ordine, la promozione è limitatissima!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.