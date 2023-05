SCONTO BOMBA DI PIU' DI 100 EURO sulla Philips Smart Tv da 32 pollici

Se stai cercando una nuova Smart TV di alta qualità ad un prezzo imbattibile, non cercare oltre! L’offerta limitata di Amazon per il Philips Smart TV LED è il prodotto perfetto per te! Con uno sconto del 35% sul prezzo di vendita, potrai acquistare il dispositivo a soli 194 euro, risparmiando più di 100 euro dul prezzo di listino.

Questa TV è una vera occasione per aggiornare il tuo salotto e godere della migliore tecnologia televisiva disponibile sul mercato. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate mensili con Cofidis al check-out. La promozione è limitata e gli articoli stanno andando a ruba quindi ti consigliamo di approfittarne il prima possibile!

Smart Tv Philips: tutte le caratteristiche tecniche del dispositivo di ultima generazione

Questa Smart TV Philips è dotato di molte specifiche tecniche avanzate che lo rendono una scelta eccellente per chi cerca una qualità superiore in termini di immagine e suono. La tecnologia LED offre una risoluzione Full HD di 1920 x1080 pixel, che garantisce immagini nitide e dettagliate, con colori vivaci e contrasti profondi. La tecnologia Micro Dimming Pro regola la luminosità dello schermo per offrire una visione ottimale in ogni condizione di luce ambientale.

Inoltre, il Philips Smart TV LED è dotato di speaker integrati da 20W, che offrono un suono ricco e di alta qualità. La tecnologia Dolby Audio garantisce una riproduzione audio immersiva e coinvolgente, mentre la connettività Wi-Fi integrata consente di accedere a una vasta gamma di contenuti online tramite le app preinstallate.

Infine, la funzione Smart TV consente di accedere facilmente ai contenuti preferiti, sia online che offline. È possibile navigare in internet, guardare film e serie TV in streaming, ascoltare musica e molto altro ancora. Il telecomando incluso è facile da usare e consente di accedere rapidamente a tutte le funzionalità del TV.

In conclusione, l’offerta di Amazon per la Philips Smart TV LED è un’opportunità da non perdere per tutti coloro che cercano una TV di alta qualità ad un prezzo accessibile. Ad oggi è disponibile con uno sconto del 35% sul prezzo di vendita quindi potrai acquistare il dispositivo a soli 194 euro! Corri su Amazon, la promozione è limitatissima!

