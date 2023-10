SCONTO BOMBA DI 300 EURO sul Notebook più desiderato dai GAMER

Appassionati di gaming in ascolto, oggi è il vostro giorno fortunato! Il notebook da gaming MSI Stealth 15 è in vendita su Amazon a soli 1.699 euro , con uno sconto del 15% .

Questo vuol dire che potrete risparmiare ben 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Parliamo di un’opportunità unica per mettere le mani su uno dei migliori laptop da gioco sul mercato a un prezzo incredibilmente conveniente, non aspettate oltre per vivere un’esperienza di gioco eccezionale!

Notebook da gaming MSI Stealth 15: tutte le specifiche tecniche

Il Notebook da gaming MSI Stealth 15 offre prestazioni straordinarie e specifiche tecniche di alto livello.

Ecco le sue caratteristiche di punta:

Processore Intel Core i7: Al cuore di questo laptop c’è un processore Intel Core i7 di ultima generazione che garantisce prestazioni veloci e reattive, ideali per i giochi più esigenti.

Scheda grafica NVIDIA GeForce: La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 ti offre una grafica eccezionale e dettagli nitidi per un’esperienza di gioco immersiva.

Display IPS da 15,6 pollici: Lo schermo IPS Full HD da 15,6 pollici offre colori vibranti e angoli di visione ampi, ideali per il gaming e l’intrattenimento multimediale.

16GB di RAM e SSD da 512GB: Questo laptop è dotato di 16GB di RAM per un multitasking fluido e di un SSD da 512GB per un avvio veloce del sistema e tempi di caricamento rapidi.

Tastiera retroilluminata: La tastiera retroilluminata RGB personalizzabile ti permette di giocare anche al buio con stile.

Durata della batteria: Nonostante le potenti prestazioni, il MSI Stealth 15 offre una buona durata della batteria per permetterti di giocare ovunque tu voglia.

Il notebook da gaming MSI Stealth 15 è un vero e proprio gioiello per gli amanti dei videogiochi. Con uno sconto del 15% , è l’occasione perfetta per acquistarlo a soli 1.699 euro risparmiando ben 300 euro sul prezzo di listino. Inizia subito a vivere un’esperienza di gioco straordinaria, corri a fare il tuo ordine!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.