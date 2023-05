SCONTO BOMBA DI 300 EURO sul Notebook da gaming TOP DI GAMMA

Appassionati di videogame all’ascolto, c’è una mega offerta per voi che non potete assolutamente farvi scappare! Ad oggi il notebook da gaming di alta qualità MSI GF63 Thin su Amazon è in vendita su Amazon a soli 799€ con il 27% di sconto.

Questo vuol dire che potrete acquistare il fantastico pc risparmiando addirittura 300 euro sul presso di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un’offerta così conveniente non si era mai vista, approfittate il prima possibile!

Notebook MSI GF63 Thin: le caratteristiche del pc da gaming top di gamma

Il notebook MSI GF63 Thin è dotato di un processore Intel Core i5 di decima generazione e di una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1650, il che lo rende perfetto per giocare ai tuoi giochi preferiti con prestazioni fluide e senza interruzioni.

Il pc in offerta dispone di un display Full HD da 15,6 pollici, con una risoluzione di 1920×1080 pixel, che garantisce una qualità dell’immagine eccezionale e una resa cromatica vivace e precisa. Il design elegante e sottile del notebook lo rende perfetto per essere utilizzato in qualsiasi ambiente, sia a casa che in viaggio.

Il dispositivo è anche dotato di una serie di funzionalità avanzate, come la tecnologia Cooler Boost, che garantisce un raffreddamento efficiente del sistema, e la tastiera retroilluminata che ti permette di giocare ovunque e in qualsiasi momento, anche al buio.

Ad oggi il notebook MSI GF63 Thin su Amazon a soli 799€ con il 27% di sconto. Si tratta del prezzo minimo più basso di sempre per un pc da gaming di qualità come questo, quindi non farti scappare questa occasione. Se lo acquisti oggi potrai risparmiare addirittura 300 euro sul prezzo di listino. Corri su Amazon, l’offerta è limitatissima e gli articoli stanno pe terminare!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.