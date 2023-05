SCONTO BOMBA DEL 43% sulla SSD da 500 GB: offerta limitatissima

Sei alla ricerca di un’opportunità per migliorare le prestazioni del tuo PC o del tuo Mac? Abbiamo quello che fa per te! Su Amazon la SSD Esterno SanDisk da 500GB a soli 87,89€, con un fantastico sconto del 43%!

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, per averla già domani, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime. La promozione è limitatissima quindi approfittane il prima possibile!

SanDisk Extreme Portable SSD: tutto lo spazio che vuoi in un’unica scheda

La SanDisk Extreme Portable SSD da 500GB è un dispositivo di archiviazione esterno ad alte prestazioni, perfetto per chiunque abbia bisogno di velocizzare il proprio computer o di aumentare la capacità di archiviazione.

Le principali specifiche tecniche di questo SSD esterno includono:

Velocità di lettura fino a 1050MB/s e velocità di scrittura fino a 1000MB/s, che permettono di trasferire file di grandi dimensioni in pochi secondi e di lavorare direttamente dall'SSD senza rallentamenti.

e velocità di scrittura fino a 1000MB/s, che permettono di trasferire file di grandi dimensioni in pochi secondi e di lavorare direttamente dall’SSD senza rallentamenti. Interfaccia USB 3.2 Gen 2 Type-C, compatibile sia con dispositivi USB Type-C che con dispositivi USB Type-A tramite l’adattatore incluso.

Resistenza agli urti, all’acqua e alla polvere grazie alla sua certificazione IP55 , che lo rende ideale per l’utilizzo in ambienti difficili e per chi è sempre in movimento.

, che lo rende ideale per l’utilizzo in ambienti difficili e per chi è sempre in movimento. Dimensioni compatte (100,5 x 52,5 x 8,7mm) e design elegante con finitura in alluminio anodizzato, che lo rende facile da trasportare e perfetto per l’utilizzo con laptop, tablet e smartphone.

Software SanDisk SecureAccess incluso, che offre una protezione avanzata dei dati attraverso la crittografia AES a 128 bit e la creazione di una password.

L’SSD Esterno SanDisk da 500GB è una soluzione perfetta per gli utenti più esigenti, come fotografi, videomaker, designer e programmatori, che necessitano di un dispositivo di archiviazione esterno affidabile e veloce. Ma è anche ideale per chi vuole semplicemente velocizzare il proprio computer, estendere la capacità di archiviazione o eseguire il backup dei propri file in modo sicuro.

Ad oggi la SSD Esterno SanDisk da 500GB è disponibile su Amazon a soli 87,89€, con un fantastico sconto del 43%. Approfittane subito, la promozione sta per terminare!

