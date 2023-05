SCONTO BOMBA DEL 41% sul Motorola moto g32: offerta LIMITATISSIMA

È uno degli smartphone più apprezzati del 2023 ed oggi puoi acquistarlo ad un prezzo davvero stracciato! Parliamo del Motorola Moto G32, al momento disponibile con un notevole sconto del 41% quindi a soli 135,37€.

Questo vuol dire che il dispositivo di ultima generazione può essere tuo con un risparmio di più di 90 euro. La spedizione è gratuita ed il pagamento può essere effettuato anche in comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non lasciare che questa occasione unica scivoli via, le offerte così vantaggiose raramente durano a lungo!

Motorola Moto G32: caratteristiche e funzionalità

Il Motorola Moto G32 è un potente dispositivo che promette di offrire un’esperienza utente di alta qualità. Sotto il cofano, questo smartphone vanta un processore Octa-Core, garantendo un’esperienza di utilizzo fluida e senza problemi, indipendentemente dalla tua attività – sia che tu stia giocando, guardando video o navigando sul web.

Una delle caratteristiche distintive del Moto G32 è il suo display Max Vision HD+ da 6.5 pollici. Questo schermo offre colori vivaci e dettagli nitidi, rendendo ogni immagine e video un vero piacere per gli occhi. Inoltre, la durata della batteria è notevole, grazie a una potente batteria da 5000mAh che assicura una giornata intera di utilizzo con una singola carica.

Per quanto riguarda le capacità fotografiche, il Moto G32 non delude. Dotato di una configurazione della fotocamera tripla, con un sensore principale da 64MP, un obiettivo ultra-wide da 8MP e un sensore di profondità da 2MP, sarai in grado di catturare foto di alta qualità e dettagliate in qualsiasi condizione di luce.

In termini di memoria, il Moto G32 è dotato di 4GB di RAM e 64GB di storage interno, espandibili fino a 1TB con una scheda microSD, permettendoti di conservare tutti i tuoi file, applicazioni e ricordi senza preoccupazioni.

Ora, più che mai, è il momento perfetto per aggiornare il tuo dispositivo. Ad oggi il Motorola Moto G32 è disponibile su Amazon con un notevole sconto del 41% quindi a soli 135,37€. La promozione è limitatissima quindi non c’è tempo da perdere!

