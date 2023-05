SCONTO BOMBA DEL 40% sullo Xiaomi Redmi Note 11S: offerta in SCADENZA

È arrivato il momento di fare un affare eccezionale! Amazon ha appena lanciato un’offerta a tempo limitato sullo Xiaomi Redmi Note 11S, con un incredibile sconto del 40%.

Il prezzo è sceso a soli 180€, anziché 299 euro, compresa spedizione gratuita. L’offerta scadrà in poche ore quindi non c’è tempo da perdere. Non perdere questa straordinaria occasione di portarti a casa uno dei migliori smartphone sul mercato ad un prezzo così vantaggioso!

Xiaomi Redmi Note 11S: lo smartphone più desiderato al momento in super sconto

Lo Xiaomi Redmi Note 11S si distingue per le sue eccellenti caratteristiche tecniche, che lo rendono il dispositivo ideale per chi desidera avere tra le mani uno smartphone all’avanguardia senza spendere una fortuna.

Tra le principali specifiche, troviamo:

Display: un ampio schermo FHD+ AMOLED DotDisplay da 6.43 pollici , con una risoluzione di 2400×1080 pixel, che offre immagini nitide e luminose, perfette per godersi al meglio video, giochi e navigazione.

, con una risoluzione di 2400×1080 pixel, che offre immagini nitide e luminose, perfette per godersi al meglio video, giochi e navigazione. Fotocamera : una quad-camera posteriore da 108MP+8MP+2MP+2MP per catturare immagini di alta qualità con dettagli straordinari, oltre a una fotocamera frontale da 13MP per selfie perfetti e videochiamate nitide.

: una quad-camera posteriore da 108MP+8MP+2MP+2MP per catturare immagini di alta qualità con dettagli straordinari, oltre a una fotocamera frontale da 13MP per selfie perfetti e videochiamate nitide. Processore e memoria: un potente processore MediaTek Helio G96 Octa-core, accompagnato da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna , espandibile tramite microSD fino a 512GB, per garantire alte prestazioni e fluidità in ogni situazione.

, espandibile tramite microSD fino a 512GB, per garantire alte prestazioni e fluidità in ogni situazione. Batteria: una batteria di lunga durata da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W, che ti permette di utilizzare il tuo smartphone per tutto il giorno senza preoccuparti di rimanere senza energia.

Sistema operativo e connettività: Android 11 con l’interfaccia MIUI 12.5, che offre un’esperienza utente intuitiva e personalizzabile, e supporto alle reti 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.1 e GPS per una connettività sempre veloce e affidabile.

per una connettività sempre veloce e affidabile. Design e sicurezza: un corpo elegante e sottile, con un retro in vetro e cornice in metallo, disponibile nei colori Cosmic Silver e Aurora Blue, e un lettore di impronte digitali laterale per una sicurezza ottimale.

Non aspettare oltre! L’offerta sullo Xiaomi Redmi Note 11S sta per scadere e le scorte sono limitate. Approfitta subito di questo sconto del 40% e acquista il tuo nuovo smartphone a soli 180€ su Amazon. L’offerta è valida solo per poche ore, corri!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.