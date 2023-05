SCONTO BOMBA DEL 40% sull'iPhone 11 ricondizionato COME NUOVO

Se sei alla ricerca di un ottimo smartphone a un prezzo imbattibile, non puoi assolutamente farti sfuggire questa incredibile offerta: un iPhone 11 ricondizionato in vendita su eBay a soli 299€ grazie ad uno straordinario sconto del 40% sul prezzo di listino.

Ricondizionato da esperti e garantito dalla qualità Apple, questo dispositivo ti offrirà prestazioni eccezionali senza pesare sul tuo portafoglio. La promozione è a tempo limitato quindi fai in fretta, potrebbe scadere da un momento all’altro!

iPhone 11 ricondizionato: condizioni eccellenti e prestazioni elevate

L’iPhone 11 ricondizionato in mega offerta vanta caratteristiche tecniche di altissimo livello, garantendoti un’esperienza d’uso senza compromessi.

Il potente processore A13 Bionic offre performance eccezionali in termini di velocità e efficienza energetica, permettendoti di utilizzare le tue app preferite e di goderti i contenuti multimediali senza alcuna interruzione. La memoria interna da 64GB ti offre ampio spazio per archiviare foto, video, app e documenti.

L’innovativo sistema di fotocamere posteriori da 12 MP, composto da una fotocamera grandangolare e una ultra-grandangolare, ti permette di scattare foto straordinarie e di girare video in 4K a 60 fps. Grazie alla modalità notturna, potrai catturare immagini nitide e luminose anche in condizioni di scarsa illuminazione, senza dover utilizzare il flash. La fotocamera frontale TrueDepth da 12 MP, invece, è perfetta per i selfie e le videochiamate in alta qualità, oltre a supportare la tecnologia Face ID per un’esperienza di sblocco sicura e veloce.

L’iPhone 11 è dotato di uno splendido display Liquid Retina da 6,1 pollici con tecnologia True Tone, che si adatta alle condizioni di luce ambientale per offrirti un’esperienza visiva ottimale. La batteria di lunga durata ti garantirà un’autonomia di tutto rispetto, permettendoti di utilizzare il dispositivo per tutta la giornata senza doverlo ricaricare continuamente.

Ad oggi questo iPhone 11 ricondizionato è disponibile su eBay ad un prezzo imbattibile di soli 299€ grazie ad un incredibile sconto del 40%. La promozione è a tempo limitato quindi fai in fretta, potrebbe scadere da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.