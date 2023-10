SCONTO ASSURDO DI 450€ sulla Smart TV LG QNED da 50'': affare da NON PERDERE

È il momento di fare il grande salto nel futuro dell’intrattenimento domestico! La Smart TV LG QNED da 50 pollici è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo straordinario di soli 599€, con uno sconto incredibile del 43%!

Immagina di portare a casa la qualità cinematografica, la nitidezza delle immagini e un’esperienza utente smart, il tutto a meno della metà del prezzo originale. Questa è una di quelle offerte che capita una volta nella vita e che non vorrai lasciarti sfuggire. La TV dei tuoi sogni è finalmente a portata di mano, e non c’è momento migliore di adesso per fare l’acquisto.

Tutte le specifiche tecniche della Smart TV LG QNED da 50″

La Smart TV LG QNED da 50” non è solo una TV, è un centro di intrattenimento completo che porterà la tua esperienza visiva a un nuovo livello.

Dotata di una risoluzione 4K Ultra HD, le immagini sono incredibilmente nitide, i colori vividi e i dettagli così realistici che ti sembrerà di essere parte dell’azione.

Grazie alla tecnologia QNED, che combina il meglio di QLED e NanoCell, otterrai un contrasto superbo, una gamma di colori più ampia e un’illuminazione precisa che rende ogni scena un capolavoro visivo. Con il supporto per HDR10 Pro e HLG, questa TV è in grado di riprodurre contenuti HDR con una qualità eccezionale, assicurandoti un’esperienza visiva straordinaria.

La funzionalità Smart ti permette di accedere a tutte le tue app preferite, come Netflix, Amazon Prime Video e molte altre, direttamente dalla tua TV, trasformandola nel centro del tuo intrattenimento domestico.

Non aspettare un minuto di più! La Smart TV LG QNED da 50′‘ a soli 599€ è l’occasione che stavi aspettando per trasformare il tuo salotto in una vera e propria sala cinematografica. Con uno sconto del 43%, questa offerta è troppo buona per lasciarsela scappare. È il momento di fare l’upgrade che meritavi: scegli la Smart TV LG QNED da 50” e porta a casa la rivoluzione dell’intrattenimento!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.