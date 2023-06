SCONTO ASSURDO DEL 43% sul realme GT2 Pro: ancora per POCHE ORE!

Il tuo vecchio smartphone ti ha abbandonato? Hai bisogno di un nuovo cellulare dalle prestazioni elevate ad un prezzo accettabile? Allora punta tutto sul realme GT 2 Pro, oggi disponibile su Amazon a soli 428,01€ grazie a uno sconto del 43%.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare anche il pagamento in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. È l’occasione perfetta per portare a casa un telefono di alta qualità ad un prezzo mini, coglila al volo!

Realme GT 2 Pro: prestazione al top ad un prezzo mini

Il realme GT 2 Pro ti offre una velocità e una potenza straordinarie grazie al suo processore Snapdragon 888 e ai suoi 12 GB di RAM. Sarai in grado di eseguire e giochi complessi senza alcun problema, godendoti un’esperienza fluida e reattiva.

Lo schermo Super AMOLED da 6,67 pollici ti offrirà una qualità visiva eccezionale, con colori vivaci e dettagli nitidi. goditi i tuoi contenuti multimediali preferiti con una chiarezza sorprendente. Inoltre, grazie al suo refresh rate di 120Hz, avrai un’esperienza di scorrimento e navigazione ultra-fluida.

La batteria da 4.500 mAh ti garantirà un’autonomia di durata per tutta la giornata, evitando interruzioni indesiderate. Inoltre, con la tecnologia di ricarica rapida da 65W, potrai ricaricare il telefono rapidamente e tornare in azione senza perdere tempo.

Il realme GT 2 Pro è anche dotato di un sistema fotografico di alta qualità. La fotocamera principale da 64 MP cattura immagini dettagliate e nitide, mentre la fotocamera ultra grandangolare da 8 MP ti permette di scattare foto panoramiche spettacolari. Inoltre, la fotocamera frontale da 16 MP garantisce selfie di qualità eccellente.

Con un design elegante e moderno, il realme GT 2 Pro si distingue per la sua bellezza estetica. Il retro in vetro curvo dona una sensazione premium e si adatta perfettamente alla tua mano. Inoltre, grazie al sensore di impronte digitali integrato nel display, potrai sbloccare il telefono in modo sicuro e veloce.

Non lasciare che questa incredibile offerta passi inosservata. Acquista il realme GT 2 Pro a soli 428,01€ con uno sconto del 43% e goditi un’esperienza di smartphone ad alta velocità!

