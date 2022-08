In occasione dei WareHouse Deals di settembre 2022, Amazon sconta del 20% extra una selezione di prodotti. Ecco le offerte sulle soundbar più interessanti del momento.

Attenzione: l’extra sconto vale solo fino alle 23:59 del 9 settembre 2022, e i pezzi messi in vendita sono unici: dunque, se trovate qualcosa che vi interessa, non aspettate troppo perché probabilmente non lo ritroverete in un secondo momento.

SoundBar in Offerta

Ottimo prezzo e eccellenti prestazioni per le Bang & Olufsen Beosound Stage. Si tratta di una Soundbar TV con Dolby Atmos, hub HDMI, WiFi e Bluetooth. Eleganti, minimaliste e dalle prestazioni inavvicinabili per i competitor, costano 1.499€ per un prodotto con 11 driver e woofer, e un suono ricco e potente.

Philips TAB8805/10 è una Soundbar con Subwoofer Wireless (Bluetooth, 3.1 Canali, 400 W, Cinematic Dolby Atmos, HDMI eARC, Compatibile con DTS Play-Fi e Assistenti Vocali) e costa 359€ invece di 529€ .

Piccole e compatta ma dalle prestazioni che ti lasceranno a bocca aperta, JBL BAR 5.1 Surround è una Soundbar Bluetooth con Subwoofer Wireless per TV e PC, telecomando, dolby Digital 5.1, connessione Ottica e ultra HD 4K Pass-through da ben 550W. E costa 499€ grazie allo sconto del 23%.

Sony HT-G700 è una Soundbar TV Bluetooth a 3.1 canali, con Dolby Atmos, DTS:X e Subwoofer wireless e costa 286€ grazie allo sconto super del 36%.

Sono disponibili prodotti per tutti i gusti e in ogni settore merceologico, inclusi Foto e Videocamere, audio e lettori di musica digitali, Telefonia Mobile ed Elettronica includendo ovviamente iPhone, iPad e Mac Intel e M1 dai prezzi particolarmente allettanti.