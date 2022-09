Ultimo giorno per gli Sconti di Settembre di Amazon, e ultima possibilità di portarsi a casa uno degli eccellenti HD esterni WD Elements Portable da 1,5 a 5TB con prezzi che arrivano fino a -43% rispetto al listino standard: si parte da soli 72€ per il taglio da 1,5TB.

Calano ancora i prezzi degli HD esterni WD, ed ecco perché non deve sorprendere che siano tra i prodotti più venduti di Amazon delle ultime ore. Sono dischi perfetti per i backup di Time Machine e come archivio di foto e video, magari in abbinamento a smart tv e console.

Si tratta di due ottimi prodotti di fascia intermedia, perfetti per l’utente comune così come per i professionisti. Sono tutti HD autoalimentati, compatti e robusti, compatibili con Microsoft Windows, macOS e Linux, e non richiedono né driver né l’installazione di alcun software.

Dal design minimalista e attuale, sono il prodotto ideale per archiviare musica, filmati e immagini.

I modelli scontati, come detto, sono diversi ma, vista la differenza di prezzo piuttosto contenuta, consigliamo di acquistare i tagli da 4 o 5TB, così da fare anche un investimento per il futuro.