Sconti Settembre Amazon: MacBook Pro M1 512GB a 1.335€

Grazie alla Promo di settembre di Amazon, i MacBook Pro M1 con SSD da 512GB sono disponibili a oltre 300€ in meno rispetto al prezzo di listino. Il trucco consiste nello scegliere prodotti di seconda mano in ottime condizioni che risultano paragonabili al nuovo per estetica e funzionalità, ma al costo di 1.335€ invece di 1.671€ .

Attenzione: il primo prezzo che compare è sempre quello del prodotto nuovo: per ottenere il prezzo scontato, scorrete la pagina fino a individuare e spuntare la voce “Risparmia con Usato – Ottime condizioni” oppure “nuovo e usato da”… Dopodiché fate clic su “Aggiungi al carrello” a ridotto del prodotto che vi interessa per completare l’acquisto.

Le specifiche le conoscete probabilmente tutti. Chip M1 con CPU a 8 core, GPU a 8 core e accelerazione del machine learning grazie al Neural Engine 16-core, e soprattutto autonomia monstre fino a 20 ore.

Include infine 8GB di memoria unificata, archiviazione SSD da 512GB, sistema di raffreddamento attivo e display Retina da 13,3″ con luminosità di 500 nit.

Il prezzo di questo MacBook Pro nuovo è di ben 1.671€, ma scegliendo un usato garantito da Amazon, potete risparmiare ben 336€. E comunque, se l’acquisto non vi soddisfa, avete 1 anno di tempo per rispedirlo indietro e ricevere il riaccredito immediato della spesa sostenuta. senza dover fornire alcuna giustificazione.

Insomma, è l’occasione che cercavate, alle condizioni più favorevoli possibile.