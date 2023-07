Scheda MicroSD Samsung da 256 GB: spazio di archiviazione ENORME a soli 18 EURO

Finalmente potrai avere più spazio di archiviazione per il tuo smartphone, tablet, fotocamera o altri dispositivi con la Samsung Scheda MicroSD da 256 GB in offerta su Amazon! Con uno sconto del 17% e ulteriori 10€ di sconto al check-out, potrai acquistarla a soli 18,70€ compresa spedizione gratuita.

Si tratta di un’occasione da non lasciarsi sfuggire per espandere la memoria dei tuoi dispositivi a un prezzo vantaggioso!

Samsung Scheda MicroSD da 256 GB: spazio enorme per i tuoi file

La Samsung Scheda MicroSD da 256 GB in offerta su Amazon è un accessorio essenziale per chiunque necessiti di più spazio di archiviazione per i propri dispositivi.

Ecco le sue specifiche tecniche:

Capacità di Archiviazione: Questa scheda MicroSD offre una spaziosa capacità di 256 GB , permettendoti di salvare una grande quantità di foto, video, musica e altri file senza preoccuparti di esaurire lo spazio disponibile.

Questa scheda MicroSD offre una spaziosa capacità di , permettendoti di salvare una grande quantità di foto, video, musica e altri file senza preoccuparti di esaurire lo spazio disponibile. Velocità di Trasferimento Elevata: La scheda offre una velocità di lettura fino a 100 MB/s e una velocità di scrittura fino a 90 MB/s , consentendo un rapido trasferimento dei dati e una prestazione fluida anche per i file di grandi dimensioni.

La scheda offre una e una , consentendo un rapido trasferimento dei dati e una prestazione fluida anche per i file di grandi dimensioni. Adatta per la Registrazione di Video in 4K: Grazie alla sua elevata velocità di scrittura, questa scheda MicroSD è ideale per la registrazione di video in risoluzione 4K , garantendo una registrazione senza interruzioni e una qualità eccezionale.

Grazie alla sua elevata velocità di scrittura, questa scheda MicroSD è ideale per la registrazione di video in , garantendo una registrazione senza interruzioni e una qualità eccezionale. Ampia Compatibilità: La scheda è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui smartphone Android, tablet, fotocamere, droni e molto altro.

La scheda è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui smartphone Android, tablet, fotocamere, droni e molto altro. Resistente e Durevole: La Samsung Scheda MicroSD è resistente all’acqua, agli urti, alle temperature estreme e alle radiazioni magnetiche, garantendo la sicurezza dei tuoi dati anche in condizioni avverse.

La Samsung Scheda MicroSD da 256 GB è in offerta su Amazon con uno sconto del 17% e ulteriori 10€ di sconto al check-out. Questo vuol dire che potrai acquistarla a soli 18,70€ compresa spedizione gratuita. L’offerta è valida solo per un periodo limitato quindi fai in fretta!

