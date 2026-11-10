Scattano nuovi aumenti su Netflix: è l'ennesima maggiorazione per l'Italia

Per chi segue film e serie TV in streaming, il costo degli abbonamenti è diventato una voce sempre più importante nel bilancio familiare.

In Italia, una nuova revisione del listino di Netflix riaccende il dibattito su quanto convenga mantenere i diversi piani disponibili. Tra servizi con pubblicità, formule senza annunci e accessi aggiuntivi, la spesa cambia in base alle esigenze di ciascuno. Il nuovo aggiornamento riguarda sia chi sta per iscriversi sia gli abbonati esistenti, con tempi di applicazione differenti. Conoscere i dettagli permette di valutare le alternative prima della prossima fattura.

Netflix, quanto costano ora Standard con pubblicità, Standard e Premium

Con il nuovo listino, il piano Standard con pubblicità passa a 7,99 euro al mese: un euro in più rispetto a prima. Resta l’opzione di ingresso per chi vuole accedere al catalogo di Netflix Italia spendendo meno, accettando però gli annunci e alcune limitazioni sui contenuti disponibili. Il piano Standard senza pubblicità sale invece a 14,99 euro al mese, anche qui con un aumento di un euro. Entrambi permettono la visione in Full HD su due dispositivi nello stesso momento.

Il rincaro più pesante riguarda il Premium Netflix, che passa da 19,99 a 21,99 euro al mese. Sono due euro in più ogni trenta giorni, pari a 24 euro in più all’anno. Il costo complessivo arriva così a 263,88 euro l’anno. Restano inclusi la visione in 4K con HDR, l’audio spaziale e l’uso su un massimo di quattro dispositivi contemporaneamente. Una formula pensata per chi guarda molti contenuti, magari su televisori di fascia alta. Ma a questo prezzo la scelta pesa di più.

Utenti extra più cari, resta la stretta sulla condivisione fuori casa

Gli aumenti non riguardano solo gli abbonamenti principali. Sale anche il costo degli utenti extra Netflix, cioè le persone che non vivono nella stessa casa del titolare dell’account. Il profilo aggiuntivo con pubblicità passa a 4,99 euro al mese, mentre quello senza annunci arriva a 5,99 euro al mese. In entrambi i casi, l’aumento è di un euro rispetto al listino precedente.

Non cambiano invece i limiti per la condivisione fuori casa. Con il piano Standard si può aggiungere un solo utente esterno al nucleo domestico. Con il Premium si può arrivare a due. È uno dei punti più seguiti dagli abbonati da quando Netflix ha stretto sulla condivisione delle password, spingendo chi usa l’account da un’altra abitazione verso soluzioni a pagamento. “A questo punto bisogna rifare i conti”, ha scritto un utente sui social, riassumendo una reazione piuttosto diffusa.

Aumenti Netflix, quando cambiano i prezzi per chi è già abbonato

Per le nuove sottoscrizioni, i nuovi prezzi Netflix sono già attivi dal 5 novembre 2026. Per chi aveva già un abbonamento prima dell’aggiornamento del listino, invece, il passaggio non avverrà per tutti nello stesso giorno. Secondo le comunicazioni della società, gli iscritti riceveranno una email da Netflix con almeno un mese di anticipo rispetto alla variazione della tariffa.

Al momento non c’è una data unica per il passaggio di tutti gli utenti già attivi ai nuovi importi. Conviene quindi controllare la sezione account e le comunicazioni inviate dalla piattaforma, soprattutto per chi paga il Premium o usa utenti aggiuntivi.

La scelta, ora, diventa più concreta: restare sul piano attuale, passare a una formula meno cara oppure sospendere l’abbonamento nei periodi in cui si guarda meno. Netflix resta un nome centrale nello streaming in Italia, ma il prezzo pesa sempre di più.