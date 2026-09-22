Scatta l'allarme ritiro per questa Power Bank: è a rischio incendio

Il motivo è un possibile surriscaldamento della batteria durante la ricarica, con rischio di incendio per alcuni dispositivi appartenenti a lotti precisi.

Il richiamo riguarda il modello Imoshion MagSafe Powerbank 10.000 mAh (wireless), numero IM-PB-0007. Secondo l’avviso diffuso da Ploonk BV, in alcuni esemplari la batteria può scaldarsi in modo anomalo mentre il dispositivo è in carica. E il punto delicato è proprio questo: il problema può presentarsi anche senza segnali visibili, senza rigonfiamenti, crepe o altri indizi evidenti di guasto.

Il power bank, quindi, potrebbe surriscaldarsi mentre è collegato alla corrente, magari su un comodino, su una scrivania o dentro casa. L’azienda parla di un rischio legato al surriscaldamento, che nei casi peggiori potrebbe portare a un incendio. Nell’avviso disponibile non sono indicati il numero totale dei pezzi coinvolti né eventuali incidenti già registrati. La raccomandazione, però, è chiara: chi possiede un dispositivo interessato deve smettere subito di usarlo e verificare il lotto.

I lotti da controllare sul retro del power bank

Per capire se il proprio power bank Imoshion MagSafe rientra nel richiamo bisogna guardare il numero di lotto stampato sul retro del dispositivo. I lotti coinvolti sono soltanto due: 2024-06-0004 e 2024-09-0007. Gli altri, stando alle informazioni comunicate finora da Ploonk BV, non fanno parte del richiamo. Il colore non basta per riconoscere il prodotto interessato.

Un power bank magnetico in ricarica su un tavolo domestico, immagine che richiama i rischi di surriscaldamento citati nell’articolo.

Il modello è stato venduto in più varianti, tra cui bianco, nero, blu, viola e rosa, oltre ad alcune versioni indicate come Arancione Albicocca, Rosa Accidenti, Blu Cobalto e Verde Petrolio. Nell’avviso sono citati anche nove codici EAN collegati ai prodotti coinvolti, ma per l’utente il controllo più rapido resta quello del lotto: basta girare il dispositivo e leggere la sigla. Se coincide con una delle due indicate, il power bank va fermato.

Dove è stato venduto tra il 2024 e il 2026

Il power bank Imoshion MagSafe da 10.000 mAh è stato venduto tra luglio 2024 e giugno 2026 attraverso diversi canali, sia nei negozi sia online. Tra i rivenditori indicati compaiono MediaMarkt, Kaufland e vari operatori dell’e-commerce, con disponibilità segnalata anche sul mercato tedesco. In base alle informazioni fornite, non risultano dettagli specifici su eventuali vendite dirette in Italia.

Il dispositivo, pensato per la ricarica wireless degli smartphone compatibili con tecnologia MagSafe, era proposto come batteria portatile da usare in viaggio o nella vita di tutti i giorni. Per questo il richiamo può riguardare persone che lo tengono spesso in borsa, in auto o vicino al letto durante la notte. Se il lotto è uno di quelli segnalati, il consiglio è semplice: non collegarlo alla presa e non usarlo per ricaricare altri dispositivi.

Cosa fare subito e come contattare l’assistenza

Chi ha un Imoshion MagSafe Powerbank 10.000 mAh appartenente ai lotti 2024-06-0004 o 2024-09-0007 deve interrompere subito l’uso e contattare il servizio clienti di Ploonk BV per ricevere le istruzioni. L’azienda ha indicato il numero +31 33 433 20 11, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 16:30. È un numero olandese: per chi chiama dall’estero potrebbero esserci costi aggiuntivi.

In alternativa, è possibile scrivere all’indirizzo e-mail info@smartphonehoesjes.nl. Nel messaggio conviene indicare il numero di modello IM-PB-0007, il lotto riportato sul retro e, se disponibile, una prova d’acquisto o il canale da cui il prodotto è stato comprato. Sarà poi l’azienda a spiegare i passaggi successivi. Nel frattempo resta valida una sola indicazione: non usare il power bank richiamato, non ricaricarlo e tenerlo lontano da fonti di calore o materiali facilmente infiammabili.