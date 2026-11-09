Puoi scambiare una friggitrice ad aria con un joystick: spopola la Biblioteca delle cose

Non ci saranno libri sugli scaffali, ma utensili, piccoli elettrodomestici, accessori per la casa e strumenti che spesso si comprano per usarli una volta e poi finiscono in cantina. L’obiettivo è chiaro: tagliare sprechi, acquisti inutili e consumi occasionali, rimettendo in circolo oggetti usati di rado. Come spiegano i promotori Ugo Vallauri e Gianluca Gozzi, il punto è semplice: “Se una cosa serve una volta ogni tanto, perché comprarla?”.

Il sistema della Biblioteca delle cose somiglia a quello di una biblioteca normale. Solo che, al posto di romanzi e saggi, ci sono oggetti messi a disposizione dalla comunità. Per accedere al servizio bisogna diventare soci e portare un bene che si usa solo ogni tanto; in cambio si può prendere in prestito, gratis e per 15 giorni, ciò che si trova nel catalogo condiviso.

L’apertura al pubblico è prevista dal martedì al sabato, dalle 17 alle 21, negli spazi di Post, la nuova officina urbana inaugurata in Barriera di Milano. Il catalogo si potrà consultare online oppure direttamente in sede, tra gli scaffali, con schede dedicate ai singoli oggetti. “Puntiamo a cancellare l’abitudine di pensare subito all’acquisto quando si ha bisogno di qualcosa”, ha spiegato Ugo Vallauri, attivista europeo per il diritto alla riparazione e cofondatore di The Restart Project*.

Dalla friggitrice ad aria al giradischi: cosa si trova in Barriera di Milano

Il primo catalogo della Biblioteca delle cose di Torino conta circa settanta oggetti. Una dotazione già varia, pensata per bisogni di tutti i giorni, piccoli lavori in casa o necessità momentanee. Ci sono friggitrici ad aria e joystick, gazebo pieghevoli e giradischi, ma anche seghe circolari, piastre per capelli, essiccatori per alimenti, borracce, proiettori per diapositive, smerigliatrici, macchine per la pasta fresca, estrattori e prolunghe da 45 metri.

Uno scambio di oggetti in un laboratorio di quartiere, simbolo della Biblioteca delle cose contro sprechi e acquisti inutili.

Sono quelle cose che spesso si comprano per una festa, un trasloco, una riparazione o una prova, e poi restano ferme. Qui, invece, tornano a circolare. “Ti do una friggitrice ad aria e mi prendo un joystick”: il senso pratico dell’iniziativa è questo. Uno scambio indiretto, ordinato, con una tessera e un patto di fiducia tra persone che vivono lo stesso territorio. In un quartiere come Barriera di Milano, segnato da cambiamenti sociali e culturali, il progetto prova anche a creare legami. Senza grandi slogan, ma con oggetti veri tra le mani.

Risparmio economico e ambientale: quanto vale un oggetto preso in prestito

Ogni oggetto della Biblioteca delle cose sarà accompagnato da informazioni sul possibile risparmio economico e ambientale. L’idea è rendere visibile quello che di solito non si vede: il costo reale di un acquisto evitabile, dalla produzione al trasporto, fino a un uso magari limitato a poche ore. Secondo l’esempio fornito dai promotori, prendere in prestito un giradischi vintage invece di comprarlo può far risparmiare 19 chilogrammi di anidride carbonica e circa 32 euro. Il numero, qui, serve a dare peso a un gesto quotidiano.

Non comprare un trapano per usarlo una sola volta, o evitare l’acquisto di un piccolo elettrodomestico destinato a restare fermo, diventa una scelta con effetti misurabili. “È una risposta all’eccesso di produzione e consumo”, ha detto ancora Vallauri, indicando nella condivisione un modo concreto per ridurre sprechi e accumuli. Piccolo, certo. Ma replicabile.

La nuova esperienza torinese si collega anche a Leila, la rete nazionale delle Biblioteche degli Oggetti nata a Bologna e già attiva in diverse città e territori italiani, da Firenze a Udine, passando per Milano, il Veneto e il Trentino. Una rete che negli ultimi anni ha provato a trasformare il riuso da buona abitudine privata a servizio di quartiere.

L’officina urbana dove riuso, riparazione e comunità si incontrano

La Biblioteca delle cose è una delle anime di Post, spazio nato dall’incontro tra Gianluca Gozzi e Ugo Vallauri. Gozzi è un nome conosciuto nella scena culturale e musicale torinese: ha fondato Spazio211, Blah Blah e Circolo della Musica, ed è ideatore di Todays Festival. Vallauri, invece, lavora da anni sui temi del diritto alla riparazione, con iniziative europee contro l’obsolescenza e lo spreco di prodotti ancora utilizzabili.

Dentro Post convivono prestito, riparazione, socialità e cultura urbana. Non un semplice deposito ordinato di oggetti, quindi, ma un posto dove imparare a usare meglio ciò che già esiste, chiedere consiglio, incontrare persone con competenze diverse. In via Bertola**, tra scaffali, utensili e piccoli elettrodomestici, il messaggio è diretto: prima di comprare, si può condividere. E magari scoprire che una comunità può nascere anche da una prolunga, da una macchina per la pasta o da un vecchio giradischi rimesso in circolo.