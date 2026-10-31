Scaldabagno in casa, c'è solo una temperatura da impostare per evitare disastri in bolletta

Il boiler, soprattutto se resta acceso per molte ore, pesa sulla bolletta della luce più di quanto si pensi. E pochi gradi in più, nei modelli ad accumulo, possono trasformarsi in sprechi mese dopo mese. L’obiettivo è chiaro: risparmiare energia senza rinunciare a una doccia calda.

Lo scaldabagno elettrico è tra gli apparecchi di casa che consumano di più. Deve scaldare l’acqua e poi tenerla calda nel serbatoio, anche quando nessuno apre il rubinetto. Spesso lavora senza farsi notare, in bagno o in ripostiglio, ma resta collegato alla rete per ore. Ed è così che cresce una parte importante dei consumi elettrici domestici.

Il meccanismo è semplice: si imposta una temperatura target e la resistenza interna scalda l’acqua. Ma proprio quella manopola, regolata magari “a occhio” dopo l’installazione, può fare la differenza. Portare l’acqua a 70 o 80 gradi, quando non serve, vuol dire consumare di più e aumentare le dispersioni di calore del serbatoio. Il problema si vede ancora di più con boiler vecchi, poco isolati o non adatti alle esigenze della famiglia: troppo piccoli si svuotano in fretta, troppo grandi tengono calda più acqua del necessario. In questi casi la temperatura del boiler non è un dettaglio, ma una scelta concreta.

La soglia consigliata: 55-60 °C per i sistemi ad accumulo

Per i sistemi ad accumulo, cioè il classico termo elettrico, la temperatura più indicata è in genere tra 55 e 60 °C. Lo riportano anche le indicazioni della guida pratica dell’IDAE, l’Istituto spagnolo per la diversificazione e il risparmio energetico, dedicata agli impianti individuali di riscaldamento e acqua calda sanitaria.

Regolare la temperatura del boiler elettrico aiuta a ridurre i consumi senza rinunciare all’acqua calda.

È una soglia che permette di avere una buona riserva di acqua calda senza spingere inutilmente l’apparecchio. Alla doccia o al lavabo, del resto, l’acqua non si usa quasi mai a 55 o 60 gradi: viene miscelata con acqua fredda e arriva di solito attorno ai 40 °C, una temperatura più adatta all’uso quotidiano. In sostanza, non ha molto senso scaldare al massimo per poi raffreddare tutto al rubinetto.

Un aiuto può arrivare dalla rubinetteria termostatica, soprattutto in doccia: consente di scegliere meglio la temperatura e riduce quei continui aggiustamenti tra caldo e freddo che, alla lunga, fanno consumare di più. Non fa miracoli, ma può rendere più stabile l’uso dell’acqua calda sanitaria.

Quando alzare la temperatura: distanza dai rubinetti, ospiti e serbatoi piccoli

La soglia dei 55-60 °C resta un buon riferimento, ma non tutte le case sono uguali. Se il bagno è lontano dal boiler, o se i tubi passano in zone fredde, l’acqua può perdere calore prima di arrivare al rubinetto. In quel caso, soprattutto al mattino, il getto può risultare meno caldo del previsto. Solo allora può avere senso alzare la regolazione di qualche grado.

Lo stesso vale in situazioni temporanee: parenti ospiti nel fine settimana, più docce consecutive, oppure un serbatoio piccolo che fatica a coprire il fabbisogno della famiglia. Aumentare la temperatura permette di miscelare più acqua fredda con quella già scaldata, ottenendo più litri utilizzabili a una temperatura confortevole. Questo però non significa lasciare sempre il termostato oltre i 60 gradi.

Temperature più alte, specie sopra i 50 °C, fanno crescere i consumi, e la differenza si nota quando l’apparecchio resta acceso tutti i giorni. Meglio usarle solo quando serve, poi tornare alla regolazione normale.

Igiene e manutenzione: il ciclo periodico ad alta temperatura contro i batteri

C’è anche il tema dell’igiene del serbatoio. Diversi produttori consigliano di portare ogni tanto l’acqua a temperature più alte, anche oltre 75-80 °C, per ridurre la presenza di batteri e microrganismi nel deposito. È un’operazione da fare periodicamente, seguendo il manuale del proprio scaldabagno, non una modalità da lasciare attiva tutti i giorni.

Il punto riguarda soprattutto gli impianti ad accumulo, dove l’acqua può restare ferma per un certo tempo prima di essere usata. Un ciclo ad alta temperatura, fatto con attenzione, può aiutare nella manutenzione igienica del boiler. Attenzione però alle scottature: dopo una regolazione così alta, l’acqua che esce dai rubinetti può essere molto calda, quindi è bene avvisare chi usa bagno e cucina.

La regola pratica resta questa: tenere lo scaldabagno elettrico tra 55 e 60 °C nell’uso normale, alzare la temperatura solo quando serve e prevedere un ciclo più caldo ogni tanto per motivi igienici. Una manopola regolata bene non azzera la bolletta, ma evita sprechi ripetuti. E spesso il risparmio comincia proprio da lì.