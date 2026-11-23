Con iOS 27.3 beta 2, Apple introduce per la prima volta una funzione di sblocco facciale sull’iPhone Duo: una novità attesa, che però arriva con limitazioni precise e un profilo di sicurezza ben diverso da quello del classico Face ID. Prima di aggiornare le aspettative, vale la pena capire esattamente cosa fa e cosa non fa questa funzione.

Come funziona lo sblocco volto su iPhone Duo: la condizione fondamentale

La funzione di sblocco volto per iPhone Duo, disponibile nella seconda beta di iOS 27.3, opera esclusivamente quando il dispositivo è chiuso a libro. Aprire il telefono e aspettarsi di sbloccare il display interno con il volto non è possibile: la fotocamera frontale esterna legge il tuo viso solo nella configurazione ripiegata.

Questa scelta non è casuale. Il Duo, nella sua forma chiusa, espone uno schermo esterno ridotto, e lo sblocco facciale serve proprio a rendere più fluida l’interazione rapida con quel pannello. Quando apri il telefono per usare il display principale, il sistema di autenticazione torna al Touch ID.

Entrambe le nuove funzioni introdotte nella beta — lo sblocco facciale e la nuova opzione close to lock, che blocca automaticamente il telefono alla chiusura — sono disattivate per impostazione predefinita. Devi attivarle manualmente dalle impostazioni.

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Requisiti tecnici: non basta il volto

Anche quando il Duo è chiuso, lo sblocco facciale non è incondizionato. Il sistema richiede che tu abbia eseguito un’autenticazione recente tramite Touch ID o codice negli ultimi 45 minuti. Superata questa finestra temporale, il riconoscimento facciale non funziona e il dispositivo torna a chiedere il codice o l’impronta digitale.

La fotocamera frontale esterna gestisce il riconoscimento, ma il livello di sicurezza è inferiore a quello del Face ID tradizionale. Apple Pay, le app bancarie e la gestione delle password restano protette dal Touch ID: lo sblocco facciale non è sufficiente per queste operazioni, indipendentemente da quanto sia recente l’ultima autenticazione.

Face Unlock non è Face ID: una distinzione che conta

È importante non confondere i due sistemi. Il Face ID classico, presente sugli iPhone standard, utilizza un sistema di sensori a infrarossi e proiezione di punti in 3D che garantisce un livello di sicurezza certificato. Lo sblocco volto dell’iPhone Duo usa la fotocamera frontale in modalità 2D: più comodo, ma strutturalmente meno robusto.

Questo significa che la funzione è pensata per la convenienza, non per sostituire un’autenticazione forte. Apple lo riconosce implicitamente escludendo le operazioni sensibili dall’ambito di questa funzione. Per sbloccare rapidamente lo schermo esterno e controllare le notifiche, funziona bene. Per autorizzare un pagamento, no.

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Lo scenario in cui la funzione risulta ridondante

C’è una situazione concreta in cui lo sblocco volto su iPhone Duo perde quasi tutto il suo valore: quando il telefono è già aperto. In quel caso, il display interno è accessibile e il Touch ID è a portata di dito. La funzione ha senso solo nel flusso d’uso specifico del form factor pieghevole — uno sguardo rapido allo schermo esterno senza aprire il dispositivo.

Se usi il Duo principalmente aperto, come faresti con qualsiasi altro iPhone, lo sblocco facciale è sostanzialmente invisibile nella tua routine quotidiana. Chi invece sfrutta attivamente lo schermo esterno per notifiche, messaggi rapidi o controlli veloci troverà la funzione genuinamente utile.

La funzione close to lock: un complemento logico

Insieme allo sblocco facciale, iOS 27.3 beta 2 introduce la funzione close to lock: chiudere il Duo blocca automaticamente il dispositivo. Anche questa è disattivata di default. L’accoppiata delle due funzioni crea un ciclo coerente: chiudi il telefono e si blocca, lo guardi chiuso e si sblocca con il volto.

È un comportamento che ricorda quello degli smartwatch o dei telefoni con display di copertura, e suggerisce che Apple stia costruendo un’esperienza d’uso specifica per il form factor pieghevole, distinta da quella degli iPhone tradizionali. Per chi vuole attivare entrambe le opzioni, le trovi nelle Impostazioni del dispositivo, disattivate per impostazione predefinita.

Siamo ancora in fase beta, quindi il comportamento finale potrebbe cambiare prima del rilascio pubblico. Se hai un iPhone Duo e vuoi provare queste funzioni, attiva prima le opzioni manualmente e tieni a mente che per tutto ciò che conta davvero — pagamenti, password, app bancarie — il Touch ID rimane l’unico metodo accettato da iOS.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.