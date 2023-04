SanDisk iXpand Luxe è un’unità flash (da 128GB in questo caso) per trasferire facilmente file da iPhone (e qualche modello di iPad) grazie al connettore 2-in-1 Lightning e USB-C. La sua utilità è fuori discussione perché ti permette di liberare spazio ed evitare così costosi abbonamenti ad iCloud e servizi simili, come Google Foto.

E oggi c’è un’ottima notizia, perché Amazon ti da la possibilità di risparmiare il 33% e completare così l’acquisto a soli 55€ e spiccioli (anziché gli 82€ di listino).

SanDisk iXpand Luxe è l’accessorio perfetto per il tuo iPhone

Questa unità flash 2 in 1, con custodia interamente in metallo, è dotata di doppio connettore Lightning e USB-C. Consente di trasferire contenuti fra iPhone, iPad Pro e dispositivi USB Type-C, inclusi telefoni Android. Grazie a questa penna USB, puoi scaricare foto e dati senza computer, liberare facilmente spazio su iPhone e iPad quando sei in giro.

È insostituibile quando non c’è Internet, i giga a disposizione sono pochi, o se non si dispone di un piano a pagamento su iCloud. Puoi anche creare copie automatiche di backup di foto, filmati e altri contenuti memorizzati sull’iPhone; tutti i dati, infine, possono essere protetti tramite password e crittografati.

SanDisk iXpand Luxe è un’unità flash due in uno che consente di eseguire il backup delle foto e dei video e di trasferire i file multimediali tra iPhone, iPad Pro e Mac. Ha un connettore USB-C su un’estremità e un connettore Lightning sull’altra. Questo dispositivo è un ottimo compagno di viaggio per chi possiede un iPhone o un iPad: consente di gestire le risorse multimediali in modo molto semplice spostandole tra i dispositivi senza dover utilizzare iTunes o attivare un abbinamento che può diventare scomodo.

Inoltre, SanDisk iXpand Luxe offre la possibilità di proteggere con password i file se lo si desidera ed è dotato di una pratica fessura per il portachiavi. Utilizzando questo dispositivo per liberare spazio sul tuo iPhone puoi risparmiare bei soldoni evitando di dover pagare per un abbonamento ad iCloud.

Come si usa l’app iXpand?

Per utilizzare l’app iXpand, devi prima installare SanDisk iXpand Drive da App Store. Una volta installata l’applicazione e collegata l’unità flash iXpand al tuo iPhone o iPad, l’app si avvierà automaticamente. Una volta aperta, puoi impostarla per eseguire automaticamente il backup delle foto e dei video dal rullino fotografico sull’unità.

Inoltre, puoi accedere ai file sull’unità flash iXpand tramite l’app Files di Apple. Basta aprire l’app Files e toccare iXpand Drive. Quindi puoi toccare una cartella per visualizzare i file al suo interno e toccare un file per aprirlo. Per salvare i file su iPhone o su altre app o servizi, apri un file e tocca l’icona Condividi. Quindi tocca Salva su File e seleziona il dispositivo o il servizio su cui desideri salvarlo.

