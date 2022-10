SanDisk iXpand: espansione memoria iPhone a -44%

Non è una delle Offerte Esclusive Prime, ma è altrettanto valida e in più chiunque può acquistarla, anche senza abbonamento a Amazon Prime. SanDisk iXpand da 128GB è una chiavetta USB/Lightning per iPhone e iPad ed è scontata addirittura del 44%: oggi costa solo 41€ incluse spedizioni.

Questa unità flash 2 in 1 è dotata di doppio connettore Lightning e USB-C ed è fatta completamente in metallo, il che la rende robusta e disperde meglio il calore.

Permette di trasferire contenuti fra iPhone, iPad Pro e dispositivi USB Type-C, inclusi telefoni Android. Grazie a questa penna USB, puoi scaricare foto e dati senza computer, liberare facilmente spazio su iPhone e iPad quando mancano Internet e il computer, o se non hai un abbonamento ad iCloud.

Puoi anche creare copie automatiche di backup di foto, filmati e altri contenuti memorizzati sull’iPhone; tutti i dati, infine, possono essere protetti tramite password e crittografati.