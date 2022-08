SSD esterna 500GB, resiste a urti e acqua a METÀ PREZZO

L’SSD esterna SanDisk Extreme da 500GB è scontata del 50% su Amazon. Resistente a acqua, urti e polvere, la pagate solo 79€ e spicci invece di 159,99€ .

Per prima cosa questa SSD esterna è velocissima grazie tecnologia nvme e raggiunge velocità di lettura fino a 1.050 MB/s e di scrittura fino a 1.000 MB/s. Dunque è perfetta come archivio di film 4K e addirittura come disco esterno per lavorare con iMovie e Final Cut Pro X senza appesantire il computer principale. Come disco di Time Machine, poi, è addirittura sovradimensionato: significa che i backup richiedono letteralmente pochi secondi.

In più è super resistente a cadute da due metri di altezza e dispone du un robusto guscio certificato ip55 che resiste a acqua e polvere. Insomma, potete portarla con voi in qualunque viaggio e avventura, ed essere certi di non perdere neppure un fotogramma delle vostre preziose vacanze.

Infine, include un comodo moschettone a prova di borseggiatore per agganciarlo al passante o allo zaino e stare sereni mentre si è in giro.

In Redazione ne abbiamo diverse di diversi tagli, Extreme e non Extreme, e le usiamo principalmente per i montaggi video 4K e per trasferire rapidamente file voluminosi da un computer all’altro. E vanno una scheggia.