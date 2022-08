Che tu abbia un Mac o un altro computer desktop/laptop non fa differenza. Un SSD portatile non può mancare nel tuo cassetto degli accessori. Se poi è piccolo, ha una porta USB-C, ha una velocità di lettura e scrittura di 1000 MB/s rispettivamente ed è resistente e impermeabile, allora tanto meglio. E se è anche in super offerta? Beh allora c’è poco da pensarci su. Oggi in super sconto c’è l’SSD portatile SanDisk Extreme da 500GB, disponibile a 79,99 euro. Il risparmio è di 80 euro sul prezzo di listino di 159,99 euro.

È perfetta come disco di backup, per Time Machine e come archivio di film in altissima risoluzione; ma in realtà questa SSD esterna può fare molto di più. In Redazione, per esempio, la usiamo per avviare Final Cut ed effettuare montaggi video, così da non intasare il Macintosh HD ma senza rinunciare alle prestazioni.

Grazie alla tecnologia nvme, la SanDisk Extreme garantisce velocità di lettura fino a 1.050 mb/s e velocità di scrittura fino a 1.000 mb/s in un’unità di storage portatile ad alta capacità. In più resiste alle cadute fino a due metri ed è protetta contro acqua e polvere con certificazione IP55.

Pratica e moderna, include un moschettone per agganciarla saldamente al passante o allo zaino; in più, dispone di crittografia hardware integrata AES a 256 bit e protezione tramite password. Insomma, è un eccellente prodotto oggi a un eccellente prezzo: la pagate la metà, solo 79,99 incluse spedizioni Prime.