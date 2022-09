Gli straordinari sconti previsti per l’iniziativa settembrina di Amazon hanno avuto evidentemente molto successo, perché di tutta linea Crystal di Smart TV Samsung l’unico modello attualmente disponibile all’acquisto è quello da 50″. Lo trovi scontato a 359 euro, che è un prezzo assurdo per un televisore smart (799 euro di listino) con una scheda tecnica davvero pazzesca.

E ti ricordo che puoi anche pagare a rate con il servizio offerto gratuitamente da Amazon: 5 rate da 71,80 euro.

Smart TV Samsung Crystal 50″ UHD 4K

Questo televisore smart di Samsung – modello UE50AU9079UXZT – vanta uno splendido pannello LED da 50″ con tecnologie HDR, Dynamic Crystal Color e UHD Dimming. Il design è moderno, perfetto per qualsiasi stanza del tuo appartamento. E nemmeno il sistema audio scherza, con altoparlanti 2CH da 20W con suono adattivo e supporto al Dolby Digital Plus.

Lasciati avvolgere da un suono perfettamente armonizzato: grazie a Q-Symphony, gli altoparlanti di TV e soundbar funzionano all’unisono per un effetto surround migliorato, senza bisogno di silenziare gli altoparlanti del TV. Grazie a un profilo ultra-sottile, il tuo TV Crystal UHD si fonde armoniosamente con i tuoi interni per un look minimalista che colpisce per la sua eleganza.

Il tutto viene gestito dal processore Crystal 4K: il potente sistema di upscaling regala a tutti i contenuti una risoluzione 4K, per una resa cromatica più vicina alla realtà grazie alla sofisticata tecnologia di mappatura dei colori sviluppata da Samsung.

Sul retro trovi tutte le porte di cui hai bisogno (HDMI, USB-A e così via), ma supporta anche il Bluetooth e AirPlay. Ciò significa che puoi trasmettere video, foto e serie televisive direttamente dal tuo iPhone/iPad, con un semplice tap.

Infine, trattandosi di un televisore smart, puoi scaricare tutte le applicazioni che vuoi per lanciarti nel mondo dello streaming, come Netflix, Apple TV+, Prime Video, Disney+ e così via. Il sistema operativo è Tizen.