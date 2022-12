Non chiamatela solo tv. La Neo QLED di Samsung è una Smart TV da 75″ della serie QN800B con un pannello 8K UHD che ti darà l’impressione di essere direttamente al centro dell’azione o sul campo da calcio. È il non plus ultra che si possa scegliere, e tutte le più recenti tecnologie, inclusi Alexa e Google Assistant. È la risposta definitiva all’Home Theater del 2022, e vanta un design Stainless Steel supersottile che renderà sofisticato e high-tech qualunque salotto. Ed è anche al minimo storico assoluto: la acquisti a 2.998€ su Amazon invece di 5.699€.

Tecnologia Quantum Matrix Pro per un dettaglio incredibilmente definito, processore Neural Quantum 8K che trasforma qualunque contenuto in 8K a prescindere dalla risoluzione originale, e Dolby Atmos e OTS+ per stare sempre al centro della scena con il suono tridimensionale. Il Neo QLED 75″ di Samsung è una tv a prova di futuro perché include tutte le ultime tecnologie, incluso il DVB-T2.

Perché Acquistarla

Tecnologia Quantum Matrix Pro: controllo totale della retroilluminazione che calibra con precisione i Quantum Mini LED. Ciò produce neri più profondi e bianchi più puliti, con un’area di illuminazione superiore e un contrasto ultra-nitido in 8K.

controllo totale della retroilluminazione che calibra con precisione i Quantum Mini LED. Ciò produce neri più profondi e bianchi più puliti, con un’area di illuminazione superiore e un contrasto ultra-nitido in 8K. Immagini 8K: Il Processore Neo Quantum 8K è potenziato con 16 reti neurali per migliorare ogni più piccolo dettaglio dei contenuti 8K.

Il Processore Neo Quantum 8K è potenziato con 16 reti neurali per migliorare ogni più piccolo dettaglio dei contenuti 8K. 8K AI Upscaling: Grazie al machine learning, il Processore Quantum 8K trasforma in 8K qualunque contenuto, con contrasti realistici e riducendo le imperfezioni, pixel per pixel. Il risultato è un contenuto che sembra nativamente 8K.

Grazie al machine learning, il Processore Quantum 8K trasforma in 8K qualunque contenuto, con contrasti realistici e riducendo le imperfezioni, pixel per pixel. Il risultato è un contenuto che sembra nativamente 8K. Quantum HDR 32x: Grazie al motore HDR10+ integrato, i dettagli sono incredibili e fedeli all’originale, con mille sfumature che prendono vita grazie a una resa cromatica più ricca e precisa e a un livello di contrasto superiore.

Grazie al motore HDR10+ integrato, i dettagli sono incredibili e fedeli all’originale, con mille sfumature che prendono vita grazie a una resa cromatica più ricca e precisa e a un livello di contrasto superiore. Miliardi di Colori: Il Quantum Dot garantisce oltre un miliardo di sfumature di colore diverse per immagini assolutamente realistiche e colori mozzafiato.

Il Quantum Dot garantisce oltre un miliardo di sfumature di colore diverse per immagini assolutamente realistiche e colori mozzafiato. Zero Riflessi: Il trattamento del display riduce al minimo i riflessi e dunque elimina le distrazioni, anche in condizioni di luminosità non ottimale.

Il trattamento del display riduce al minimo i riflessi e dunque elimina le distrazioni, anche in condizioni di luminosità non ottimale. Ultra Viewing Angle: Con questa tecnologia, avrai immagini sempre uniformi, anche se guardi lo schermo di lato, a prescindere dall’angolazione.

Costa quel che costa, nessuno lo nega, ma è semplicemente il meglio della tecnologia che oggi si possa trovare sul mercato. E ad un prezzo che, nonostante tutto, è il 47% in meno del listino standard. Puoi acquistare questa incredibileSmart TV 8K 75″ a 2.998€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.