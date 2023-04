Lo Smart Monitor M5 da 27 pollici di Samsung non è un monitor come gli altri. Lo si capisce dal nome stesso. All’occorrenza lo puoi infatti usare come se fosse uno Smart TV di ultimissima generazione del gigante sudcoreano (con tanto di Gaming Hub), e c’è anche una pazzesca feature legata alla suite di Office.

Si tratta della versione 2022, con display da 27″ FHD Flat e finitura bianca. Il prezzo di listino è di 329€ ma oggi, grazie allo sconto Amazon del 37%, lo puoi acquistare a soli 207€. La spedizione, poi, è gratuita se ti abboni a Prime.

Samsung Smart Monitor M5 27″: l’affare è servito

Allo Smart Monitor M5 puoi collegarci quello che vuoi, anche l’ultimo Mac Mini con M1, e puoi utilizzarlo come monitor esterno sfruttando la tecnologia AirPlay 2 di Apple oppure la piattaforma DeX di Samsung.

Ma ciò che rende unica la proposta del gigante sud-coreano è la sua natura smart: è un perfetto media center, per godersi film e serie televisive sulle principali piattaforme di streaming, tra cui Apple TV+ e Netflix, include un hub per il gaming e, infine, il supporto alla suite Office 365 tramite cloud.

Il tutto è gestito da Tizen, il sistema operativo di Samsung che da anni ormai è al centro anche dei televisori smart dell’azienda. Ah, quasi dimenticavo: nella confezione di vendita dello Smart Monitor M5 è incluso anche il telecomando, che puoi usare per interagire con gli assistenti vocali Bixby (Samsung), Alexa (Amazon) e Google Assistant.

