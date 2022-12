Samsung è una di quelle aziende che fa rima con “qualità” e “affidabilità”, vedi il Galaxy Z Flip4. Nel listino dell’azienda sudcoreana spicca anche lo Smart Monitor M5, uno schermo All-in-One utile per l’intrattenimento e la produttività anche in totale autonomia, dunque senza la necessità di altri dispositivi collegati (via cavo o via Bluetooth). E questo particolare device è oggi ancora più interessante, perché su Amazon è scontato del 42%.

Ciò significa che puoi concludere l’acquisto a 189,90 euro, con un risparmio di ben 140 euro.

Al pari di tantissimi altri prodotti, ti ricordo che puoi acquistare lo Smart Monitor M5 di Samsung anche pagando a rate. Utilizza l’apposito servizio gratuito di Amazon, senza costi nascosti o aggiuntivi: 5 rate da 37,98 euro al mese.

Samsung Smart Monitor M5 27″: intrattenimento e produttività

Allo Smart Monitor M5 puoi collegarci quello che vuoi, anche l’ultimo Mac Mini con M1, e puoi utilizzarlo come monitor esterno sfruttando la tecnologia AirPlay 2 di Apple oppure la piattaforma DeX di Samsung.

Ma ciò che rende unica la proposta del gigante sud-coreano è la sua natura smart: è un perfetto media center, per godersi film e serie televisive sulle principali piattaforme di streaming, tra cui Apple TV+ e Netflix, include un hub per il gaming e, infine, il supporto alla suite Office 365 tramite cloud.

Il tutto è gestito da Tizen, il sistema operativo di Samsung che da anni ormai è al centro anche dei televisori smart dell’azienda. Ah, quasi dimenticavo: nella confezione di vendita dello Smart Monitor M5 è incluso anche il telecomando, che puoi usare per interagire con gli assistenti vocali Bixby (Samsung), Alexa (Amazon) e Google Assistant.

