Se in un monitor cerchi caratteristiche come qualità, affidabilità e versatilità, allora non temporeggiare. Fiondati su Amazon e fai tuo il Samsung Smart Monitor M5 da 27 pollici, ora disponibile a soli 189,90€ (-20% rispetto al prezzo di listino) grazie alle Offerte di Primavera. La spedizione è gratuita se ti abboni a Prime.

Al pari di altri dispositivi, puoi pagare il monitor Samsung anche a rate con l’apposito servizio Amazon, gratuito, senza interessi o costi nascosti: 5 rate da 37,98€ al mese.

Samsung Smart Monitor M5 27″ da urlo con le Offerte di Primavera Amazon

Allo Smart Monitor M5 puoi collegarci quello che vuoi, anche l’ultimo Mac Mini con M1, e puoi utilizzarlo come monitor esterno sfruttando la tecnologia AirPlay 2 di Apple oppure la piattaforma DeX di Samsung.

Ma ciò che rende unica la proposta del gigante sud-coreano è la sua natura smart: è un perfetto media center, per godersi film e serie televisive sulle principali piattaforme di streaming, tra cui Apple TV+ e Netflix, include un hub per il gaming e, infine, il supporto alla suite Office 365 tramite cloud.

Il tutto è gestito da Tizen, il sistema operativo di Samsung che da anni ormai è al centro anche dei televisori smart dell’azienda. Ah, quasi dimenticavo: nella confezione di vendita dello Smart Monitor M5 è incluso anche il telecomando, che puoi usare per interagire con gli assistenti vocali Bixby (Samsung), Alexa (Amazon) e Google Assistant.

