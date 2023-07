Samsung REGALA i suoi Galaxy Buds Live: oggi a MENO DI META' PREZZO

Hai mai desiderato un paio di auricolari wireless che offrissero un suono eccezionale e un comfort duraturo? Oggi i Samsung Galaxy Buds Live sono in offerta su Amazon a soli 70,17€, con uno sconto del 58%.

Questi auricolari rivoluzionari ti offriranno un’esperienza sonora immersiva e un design unico. Acquistandoli oggi stesso potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Cosa aspetti? La mega promozione è limitatissima!

Samsung Galaxy Buds Live: audio eccezionale e comfort unico

I Samsung Galaxy Buds Live sono la scelta perfetta per gli amanti della musica e degli audio di qualità. Con la loro forma a fagiolo e un adattamento ergonomico, si adattano perfettamente all’orecchio, garantendo comfort e stabilità durante l’ascolto. Sarai in grado di goderti la tua musica preferita per ore senza alcun fastidio.

Ecco le specifiche tecniche più importanti dei Samsung Galaxy Buds Live:

Qualità audio superba : Grazie all’altoparlante dinamico da 12 mm e al suono AKG ottimizzato, i Samsung Galaxy Buds Live offrono un audio ricco, chiaro e bilanciato. Potrai apprezzare ogni dettaglio della tua musica preferita, sentendo ogni nota e ogni battito come se fossi in un concerto dal vivo.

: Grazie all’altoparlante dinamico da 12 mm e al suono AKG ottimizzato, i Samsung Galaxy Buds Live offrono un audio ricco, chiaro e bilanciato. Potrai apprezzare ogni dettaglio della tua musica preferita, sentendo ogni nota e ogni battito come se fossi in un concerto dal vivo. Riduzione del rumore attiva : I Galaxy Buds Live sono dotati di un sistema di riduzione attiva del rumore, che ti permette di isolarti completamente dal mondo esterno. Potrai immergerti completamente nella tua musica, godendo di un’esperienza sonora senza interruzioni.

: I Galaxy Buds Live sono dotati di un sistema di riduzione attiva del rumore, che ti permette di isolarti completamente dal mondo esterno. Potrai immergerti completamente nella tua musica, godendo di un’esperienza sonora senza interruzioni. Chiamate cristalline : Grazie ai tre microfoni integrati e alla tecnologia di rilevamento della voce, i Galaxy Buds Live garantiscono chiamate chiare e nitide. Potrai effettuare e ricevere chiamate senza problemi, senza dover alzare la voce o preoccuparti dei rumori di fondo.

: Grazie ai tre microfoni integrati e alla tecnologia di rilevamento della voce, i Galaxy Buds Live garantiscono chiamate chiare e nitide. Potrai effettuare e ricevere chiamate senza problemi, senza dover alzare la voce o preoccuparti dei rumori di fondo. Autonomia duratura : I Galaxy Buds Live offrono fino a 6 ore di riproduzione continua con una singola carica e fino a 21 ore di autonomia totale con il case di ricarica. Potrai goderti la tua musica tutto il giorno senza dover preoccuparti di rimanere senza batteria.

: I Galaxy Buds Live offrono fino a 6 ore di riproduzione continua con una singola carica e fino a 21 ore di autonomia totale con il case di ricarica. Potrai goderti la tua musica tutto il giorno senza dover preoccuparti di rimanere senza batteria. Controllo touch intuitivo: Grazie ai controlli touch integrati sugli auricolari, potrai controllare facilmente la riproduzione musicale, rispondere alle chiamate e attivare l’assistente vocale con un semplice tocco.

Non lasciare che questa fantastica offerta ti sfugga! Acquista i Samsung Galaxy Buds Live a soli 70,17€ con uno sconto del 58% su Amazon. Sia che tu sia un appassionato di musica o che ami semplicemente ascoltare i tuoi podcast preferiti, questi auricolari ti offriranno un audio di qualità e un comfort eccezionale!

