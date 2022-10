Non è assolutamente superfluo sottolineare un aspetto molto importante relativo ai monitor presentati come “da gaming”: per quanto la loro categoria sia ben definita (dal nome, dal design, dalla scheda tecnica), è assolutamente errato ritenere che siano incompatibili con altre attività, come quelle legate all’intrattenimento o al lavoro. Il confine del gaming può e deve essere superato, soprattutto quando ci si trova davanti a offerte di questo tipo. Su Amazon è infatti attivo uno sconto del 37% sul Samsung Odyssey G3 Flat da 24 pollici che fa crollare il prezzo a soli 169,90 euro. E hai anche la possibilità di concludere l’acquisto pagando a rate: 5 da 33,98 euro al mese.

Da diversi anni ormai Samsung si è lanciata nel mondo del gaming. Le proposte del colosso sudcoreano (a proposito, hai visto il super sconto sul Galaxy Tab A8?) sono in costante aumento, ma a spiccare è sempre lui, il monitor Odyssey G3.

L’Odyssey G3 con display piatto da 24 pollici è straordinario. La risoluzione è di 1920 x 1080p (dunque Full HD), il refresh rate si spinge fino a 144Hz, il tempo di risposta è di 1 millisecondo, e poi ci sono tante tecnologie per non accusare il colpo nemmeno dopo diverse ore di gioco (Flicker Free, Eye Saver Mode, Eco Saving Plus, Game Mode).

A questo monitor non manca davvero nulla, nemmeno in termini di connettività. Sul retro trovi infatti una porta HDMI, una Display Port e anche un ingresso audio.

Signore e signori, gamer e non, a 169,90 euro è IMPOSSIBILE trovare di meglio. E poi quando c’è la sicurezza di un top brand come Samsung, c’è da spazzare via ogni dubbio. E subito.