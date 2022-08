Samsung si è lanciata nel mondo del gaming ormai da diverso e tempo. Per quanto riguarda questo mercato, tra i suoi prodotti di maggior spessore e interesse troviamo i monitor della linea Odyssey (l’ultimo annunciato è davvero straordinario).

Oggi in offerta su Amazon trovi l’Odyssey G3 con display Flat da 24 pollici e frequenza d’aggiornamento a 144Hz. Solo 179,90 euro per questo splendido monitor, anche nell’aspetto. Puoi approfittare dello sconto del 33% anche scegliendo il pagamento a rate: 5 da 35,98 euro al mese.

Siamo in piena Gamescom e l’attenzione sull’industria videoludica è alle stelle. Sui social e sulla stampa non si parla d’altro che di Harry Potter: Hogwarts Legacy, del nuovo controller per PlayStation 5 e della partnership tra Epic Games e Bungie (con contenuti esclusivi per Fortnite e Destiny 2).

Per una esperienza migliore è importante avere dalla propria le periferiche giuste, e tra queste c’è anche l’Odyssey G3 da 24″ di Samsung. Un monitor da gaming dal look fantastico (unico nel suo genere), e con una scheda tecnica davvero pazzesca.

Display Flat da 24″ Full HD, pannello VA, formato 16:9

Refresh rate a 144Hz

Tempo di risposta 1ms

FreeSync Premium

1 HDMI, 1 Display Port, Ingresso Audio

HAS, Pivot

Flicker Free, Eye Saver Mode, Eco Saving Plus, Game Mode

Tutto questo a soli 179,90 euro. E ti assicuro che è un prezzo davvero ottimo per il monitor da gaming del gigante sudcoreano. A proposito, hai dato uno sguardo ai suoi Galaxy Z Fold4 e Z Flip4?