Chiariamo subito due cose importanti: la prima è che la qualità non deve essere pretesa solo se si è un gamer, la seconda è che i monitor da gaming non sono solo per i videogiochi. Detto ciò, possiamo passare direttamente all’ottima offerta di oggi che ti consente di acquistare l’Odyssey G3 con display Flat da 27 pollici a soli 199,90 euro. Lo sconto del 30% viene applicato anche se si sceglie il pagamento a rate tramite il servizio gratuito di Amazon: in totale, sono 5 rate da 39,98 euro al mese.

Da diversi anni ormai l’attenzione sull’industria videoludica è alle stelle. Sia sui videogiochi che sulle periferiche per il gaming, precisiamo. Ed è un bene, perché colossi del mondo tech – come appunto Samsung – si stanno inserendo in questo mercato con proposte davvero incredibili. E, per fortuna, spesso acquistabili a prezzo scontato, come in questo caso.

L’Odyssey G3 con display piatto da 27 pollici, ad esempio, è straordinario. La risoluzione è di 1920 x 1080p (dunque Full HD), il refresh rate si spinge fino a 144Hz, il tempo di risposta è di 1 ms, e poi ci sono tante tecnologie per non accusare il colpo nemmeno dopo diverse ore di gioco (Flicker Free, Eye Saver Mode, Eco Saving Plus, Game Mode).

A questo monitor non manca davvero nulla, nemmeno in termini di connettività. Sul retro trovi infatti una porta HDMI, una Display Port e anche un ingresso audio.

Signore e signori, gamer e non, a 199,90 euro è IMPOSSIBILE trovare di meglio. E poi quando Samsung chiama (con lo Z Flip4?) bisogna rispondere, dai.