L’Odyssey G3 da 24 pollici di Samsung è un monitor pensato principalmente per il gaming, la scheda tecnica parla chiaro, ma perché fermarsi a questo? È infatti perfetto per qualsiasi attività e per qualsiasi utente. Viste le specifiche da top di gamma, potresti abbinarlo anche al nuovo Mac Mini di Apple, che in quanto a prestazioni è secondo a pochissimi.

Il Samsung Odyssey G3 Flat da 24 pollici è attualmente in offerta su Amazon a 179,90€ anziché 270€. Un vero affare.

Samsung Odyssey G3: il monitor 24″ FHD per gaming e non solo (-33%)

Da diversi anni ormai Samsung si è lanciata nel mondo del gaming. Le proposte del colosso sudcoreano sono in costante aumento, ma a spiccare è sempre lui, il monitor Odyssey G3.

L’Odyssey G3 con display piatto da 24 pollici è straordinario. La risoluzione è di 1920 x 1080p (dunque Full HD), il refresh rate si spinge fino a 144Hz, il tempo di risposta è di 1 millisecondo, e poi ci sono tante tecnologie per non accusare il colpo nemmeno dopo diverse ore di gioco (Flicker Free, Eye Saver Mode, Eco Saving Plus, Game Mode).

A questo monitor non manca davvero nulla, nemmeno in termini di connettività. Sul retro trovi infatti una porta HDMI, una Display Port e anche un ingresso audio.

Signore e signori, gamer e non, a 179,90 euro è praticamente impossibile trovare di meglio. E poi quando c’è la sicurezza di un top brand come Samsung, c’è da spazzare via ogni dubbio. E subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.