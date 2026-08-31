Samsung ha commesso un errore di valutazione con il suo nuovo smartphone e ora deve prendere provvedimenti

Secondo la testata coreana ETNews, ripresa da SamMobile e GIGA, l’azienda avrebbe messo in programma un milione di smartphone in più. Un segnale chiaro: la domanda per i pieghevoli resta alta, nonostante prezzi ancora importanti.

La scelta arriva in un momento importante per Samsung, che da anni spinge sugli smartphone pieghevoli e ora prova a rafforzare la propria posizione in questa fascia di mercato. Le prime indicazioni raccolte da ETNews parlano di ordini superiori alle stime interne. Non si tratta quindi di un piccolo ritocco alla logistica, ma di una vera revisione della produzione, pensata per portare più unità nei negozi prima che si creino rallentamenti.

Il dato centrale è l’aumento di circa un milione di dispositivi. Una decisione che, di solito, arriva quando i segnali da rivenditori e canali online sono piuttosto netti. Samsung non ha comunicato nel dettaglio il nuovo piano industriale, ma ha confermato che l’attuale generazione dei Foldable Galaxy ha battuto i precedenti record di preordine della serie Galaxy Note 10. Per prodotti di questa fascia, non era affatto scontato.

Galaxy Z Fold 8 guida la nuova gamma: i numeri del boom

La nuova famiglia, composta da Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 e Galaxy Z Fold 8 Ultra, avrebbe raggiunto in totale 5 milioni di preordini nel mondo, secondo le stime citate da ETNews. A pesare di più è proprio il Galaxy Z Fold 8, che rappresenterebbe circa il 59% delle richieste nella nuova linea pieghevole.

Controllo qualità di smartphone pieghevoli in fabbrica, simbolo dell’aumento di produzione dopo preordini record.

Il confronto con il modello precedente rende il quadro ancora più netto. Le prenotazioni del Galaxy Z Fold 8 sarebbero cresciute di circa il 30% rispetto a quelle del Galaxy Z Fold 7. Un balzo che racconta un interesse più forte per il formato “a libro”. «La domanda è andata oltre le aspettative», spiegano fonti industriali citate dalla stampa specializzata coreana. Tradotto: nella fascia alta, il pubblico sembra aver apprezzato più del previsto il nuovo equilibrio tra schermo esterno, display interno e dimensioni del telefono.

Design più largo e corto: la scelta che piace agli utenti

Una delle novità principali del Galaxy Z Fold 8 è il cambio di forma. Samsung ha scelto un corpo più corto e largo, lasciandosi alle spalle quella sensazione stretta e allungata vista in alcune generazioni precedenti. Il display esterno adotta un rapporto 10:16, mentre quello principale, una volta aperto, passa al formato 4:3, più vicino all’esperienza di un piccolo tablet.

È una modifica tecnica, ma soprattutto pratica. Chi usa uno smartphone pieghevole passa spesso da messaggi veloci a navigazione, videochiamate e documenti. Uno schermo esterno più comodo può evitare di aprire il telefono ogni volta; quello interno più ampio, invece, aiuta nella lettura e nell’uso di più app insieme. A giudicare dai preordini, la scelta sembra aver colto una richiesta concreta: meno compromessi nell’uso quotidiano, anche con un prezzo che resta alto.

Fold 8 Ultra e rischio confusione: attenzione al modello scelto

La nuova linea, però, porta con sé anche un possibile rischio di confusione. Samsung non ha abbandonato del tutto il vecchio formato: il Galaxy Z Fold 8 Ultra mantiene infatti una forma più vicina a quella del Galaxy Z Fold 7, offrendo un’alternativa a chi preferisce proporzioni già note. Una scelta comprensibile, ma che impone qualche attenzione in più al momento dell’acquisto.

Per chi compra, il punto è chiaro: Galaxy Z Fold 8 e Galaxy Z Fold 8 Ultra non sono lo stesso telefono con una diversa memoria o una fotocamera in più. Cambiano dimensioni, rapporto degli schermi e sensazione in mano. Chi acquista online, magari tra schede tecniche simili e offerte dei rivenditori, dovrà controllare bene il modello selezionato. Samsung, intanto, prova a muoversi in anticipo con la produzione: se la domanda resterà su questi livelli, avere più pezzi disponibili potrà fare la differenza tra un lancio regolare e settimane di attesa.