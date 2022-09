So a cosa stai pensando – “perché segnalano su un blog Apple uno smartphone Samsung?!”, o qualcosa di simile – però avere una passione per i prodotti dell’azienda di Cupertino non implica il dover indossare dei paraocchi. Per questo motivo, dato che ad accumunare i lettori di Melablog c’è l’amore per la tecnologia in senso più ampio, mi sento obbligato a dover segnalare lo strepitoso sconto sul Galaxy Z Flip4 (con caricabatterie da 25W incluso).

L’ultimo pieghevole “a conchiglia” dell’azienda sudcoreana è infatti acquistabile a soli 864 euro, ovvero 285 euro in meno rispetto al prezzo di listino. Ed è disponibile anche il servizio gratuito di rateizzazione di Amazon, quindi ancora meglio: 12 rate da 72 euro al mese. Aggiungi subito lo smartphone al carrello per non farti sfuggire questa promozione che ha dell’incredibile.

Samsung Galaxy Z Flip4: a 864€ è un BEST BUY

La principale caratteristica del Galaxy Z Flip4 è, ovviamente, la sua natura pieghevole. Samsung ha migliorato ulteriormente l’hardware, principalmente la cerniera, che rende la piega sul display meno evidente (ma si vede lo stesso, sia chiaro).

Parlando del display principale, si tratta di un pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione di 2640 x 1080 (FHD+) e frequenza d’aggiornamento di 120Hz. Il piccolo schermo secondario invece è un Super AMOLED da 1,9 pollici utile per dare uno sguardo all’orario, alle notifiche e, perché no, scattarsi qualche foto.

Altro elemento di spicco è il comparto multimediale: la doppia fotocamera principale è da 12 megapixel con auto focus, zoom digitale fino a 10x, capace di registrare in UHD 4K a 60 fps e video in Slow Motion a 960 fps. La fotocamera frontale è invece da 10 megapixel.

Altro che ti potrebbe interessare? La batteria è da 3700mAh, il processore è il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a 4nm, è impermeabile, supporta il 5G, la RAM è da 8GB, la memoria interna è da 128GB, sfrutta il Bluetooth 5.2, il sistema operativo è Android e ha una porta USB-C.

Avrò sicuramente dimenticato qualcosa, ma ciò che è importante è che grazie allo sconto odierno di oltre 280 euro paghi il Galaxy Z Flip4 solo 864 euro. Un AFFARE.