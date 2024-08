Samsung Galaxy Watch7: COUPON SCONTO disponibile su eBay

Samsung riesce ad offrire sempre prodotti di qualità in ogni settore e in ogni fascia di mercato e oggi, su eBay, è presente un codice sconto sul nuovissimo Galaxy Watch7, il coupon da applicare è AGOSTO24 e il prezzo finale sarà di 275€ con circa 15€ di sconto.

Tutte le specifiche di questo straordinario (e nuovissimo) smartwatch

Il Samsung Galaxy Watch7 è progettato per catturare l’attenzione grazie a un design elegante e distintivo. Disponibile in versioni Small e Large e in tre varianti di colore: Green, Silver e Cream, questo smartwatch combina stile e funzionalità. Il nuovo processore da 3 nm offre prestazioni elevate.

Dotato di un Sensore BioActive migliorato, il Galaxy Watch7 monitora con precisione la tua frequenza cardiaca, il sonno e altri parametri vitali, grazie ai suoi 13 LED avanzati. Il GPS a doppia frequenza garantisce un tracciamento accurato anche nelle aree urbane più densamente popolate, rendendo più facile orientarsi ovunque ci si trovi.

Per chi desidera migliorare il proprio benessere, il Galaxy Watch7 offre la funzione Energy Score per monitorare i ritmi del sonno e la frequenza cardiaca, aiutandoti a pianificare al meglio le tue giornate. Inoltre, l’avanzato monitoraggio dell’allenamento ti permette di personalizzare i tuoi programmi di esercizio.

Un’altra funzione utile è il monitoraggio del sonno che offre una guida personalizzata per migliorare la qualità del riposo. Il rilevamento cadute e il monitoraggio della salute cardiaca tramite sensore PPG aggiungono un ulteriore livello di sicurezza, avvisandoti in caso di irregolarità. Infine, puoi personalizzare il tuo Galaxy Watch7 con un’ampia gamma di cinturini intercambiabili.

Su eBay, oggi, è disponibile un codice sconto sul nuovissimo Galaxy Watch7, il coupon da applicare è AGOSTO24 e il prezzo finale sarà di 275€ con circa 15€ risparmiati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.