Samsung Galaxy Watch6: lo smartwatch DEFINITIVO in maxi offerta su Amazon

Samsung offre il top della qualità per ogni fascia di mercato e in ogni settore e oggi, il suo Galaxy Watch6 viene messo in sconto del 34% e viene venduto a 229€.

Mega offerta sul Samsung Galaxy Watch6

Il Galaxy Watch6 offre una serie di funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e del benessere. Con il suo Monitoraggio del sonno, è possibile ottenere una panoramica dettagliata del proprio riposo, analizzando i ritmi del sonno e le sue diverse fasi, come la veglia, il sonno leggero, quello profondo e la fase REM. Inoltre, fornisce suggerimenti utili per migliorare la routine quotidiana e la qualità del sonno.

Grazie al sensore Samsung BioActive, il Galaxy Watch6 permette anche di monitorare la composizione corporea, offrendo un’analisi precisa e personalizzata dei progressi fisici. Questo consente di stabilire obiettivi di fitness mirati e migliorare la forma fisica in modo più consapevole.

Un’altra funzionalità essenziale è il monitoraggio cardiaco. Con il sensore PPG integrato, l’orologio misura regolarmente il battito e il ritmo cardiaco, avvisando l’utente nel caso in cui vengano rilevati valori anomali, sia che il battito sia troppo alto o troppo basso.

Dal punto di vista del design, il Galaxy Watch6 presenta un display più ampio grazie alla cornice ridotta, che permette una visualizzazione più chiara e una navigazione più agevole. Infine, il dispositivo consente di personalizzare i quadranti senza limiti, offrendo una vasta gamma di opzioni creative, incluse schermate personalizzate e la possibilità di utilizzare foto, come quella del proprio animale domestico.

Su Amazon, oggi, il Samsung Galaxy Watch6 viene messo in promo con sconto del 34% e viene venduto al costo totale e finale di 229€.

