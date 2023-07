Samsung Galaxy Watch4: oggi è tuo con uno SCONTO FOLLE DEL 46%

Pronto a monitorare la tua attività fisica, migliorare il tuo benessere e restare connesso in modo super smart? Allora non perdere l’offerta eccezionale su Amazon per il Samsung Galaxy Watch4 , oggi disponibile a soli 143,99€ con uno sconto del 46%!

Questo smartwatch ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi di fitness, fornendoti una vasta gamma di funzioni avanzate. Procedendo oggi stesso con l’ordine potrai risparmiare più di 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Fai in fretta, sono a disposizione gli ultimissimi articoli in sconto!

Samsung Galaxy Watch4: caratteristiche e funzionalità

Con il Samsung Galaxy Watch4 al polso, potrai monitorare le tue attività quotidiane, controllare i tuoi progressi e ottenere suggerimenti personalizzati per migliorare il tuo stile di vita. Grazie al suo design elegante e alla sua tecnologia all’avanguardia, diventerà il tuo compagno ideale per il fitness e per la vita di tutti i giorni.

Questo smartwatch è dotato di un ampio display AMOLED da 1,2 pollici che offre colori vivaci e dettagli nitidi. Potrai visualizzare facilmente le tue statistiche di allenamento, leggere le notifiche in modo chiaro e navigare tra le varie funzioni con facilità.

Il Samsung Galaxy Watch4 offre un’ampia gamma di funzionalità per il fitness, tra cui il monitoraggio del battito cardiaco, il conteggio dei passi, il monitoraggio del sonno e il rilevamento automatico delle attività. Sarai in grado di tenere traccia dei tuoi progressi, impostare obiettivi e monitorare la tua salute in modo semplice e intuitivo.

Grazie alla tecnologia Bluetooth e Wi-Fi, potrai connettere il tuo smartwatch al tuo smartphone e ricevere notifiche, chiamate e messaggi direttamente al polso. Sarai sempre aggiornato sugli eventi importanti senza dover prendere il telefono in mano.

La resistenza all’acqua fino a 5 ATM ti permetterà di indossare il tuo Samsung Galaxy Watch4 anche durante l’attività fisica in acqua, come il nuoto. Non dovrai preoccuparti di danneggiare il dispositivo in presenza di pioggia o durante una sessione di allenamento intensa.

La durata della batteria di fino a 40 ore ti garantirà un utilizzo prolungato senza dover preoccuparti di ricaricarlo frequentemente. Potrai indossare il tuo smartwatch per tutta la giornata e persino durante le sessioni di allenamento più lunghe.

Se desideri migliorare il tuo stile di vita e sfruttare al massimo il tuo potenziale fitness, non lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistare il Samsung Galaxy Watch4 su Amazon a soli 143,99€ con uno sconto del 46%. Gli articoli stanno andando a ruba quindi cogli l’offerta al volo!

