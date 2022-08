Samsung Galaxy Watch4 da 44 mm su Amazon: sconto del 44%

Con lo Smartwatch Samsung Galaxy Watch4 è in offerta su Amazon ad un prezzo incredibile: solo 169,90€ invece di 299,00€. Il design aggiornato del cinturino del Watch4 avvicina i sensori Samsung BioActive al polso, contribuendo a fornire letture ancora più accurate. Utilizzando i sensori integrati nella parte posteriore dell’orologio e i suoi due pulsanti laterali, puoi misurare ECG, BIA e ossigeno nel sangue. Questi possono essere strumenti utili durante la giornata, mentre ti alleni e anche quando dormi.

Oltre alla tua salute e benessere, lo smartwatch Watch4 ti aiuta a connetterti con gli altri, rimanere informato e divertirti. Grazie al sistema operativo Wear OS di Samsung, gli aspetti migliori di Tizen e Wear OS si uniscono per offrirti il meglio di Android e darti l’accesso a un’ampia libreria di app.

Puoi controllare il tuo punteggio BIA (Bioelectrical Impedance Analysis) in qualsiasi momento toccando con due dita i pulsanti laterali. I sensori integrati ti consentono di effettuare 2400 letture in 15 secondi, fornendoti misurazioni sulla massa grassa, muscolare e idrica del tuo corpo. Samsung ha lavorato per garantire che questi sensori fossero accurati al 98% rispetto alle scansioni DXA standard.

I sensori ECG integrati possono misurare la frequenza cardiaca in tempo reale, tenendoti informato su eventuali letture anomale rilevate. Tutti i dati possono essere inviati direttamente a uno smartphone compatibile.

Misurando l’ossigeno nel sangue (SpO2) ogni secondo, lo smartwatch può monitorare la respirazione e il russare durante la notte, fornendoti dei dati che possono aiutarti a regolare l’ambiente e le abitudini del sonno in modo da poter dormire meglio.

Sappiamo tutti che è importante fare esercizio ogni giorno, ma rimanere costantemente motivati ​​da soli può essere difficile. Samsung incorpora le sfide nel Watch4 non solo per aiutare te stesso, ma anche per aiutare le persone a cui tieni. La funzione ti consente di competere con amici e familiari per vedere chi può essere il migliore monitorando i tuoi passi attraverso una bacheca live. Un sistema di punti viene utilizzato per determinare chi vince i badge commemorativi e riceverai aggiornamenti su dove ti classifichi e chi è andato avanti.

Con il supporto per Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 4 dual-band (802.11n), puoi connetterti in modalità wireless con il tuo smartphone. Con il supporto aggiuntivo per il 4G LTE, puoi fare di più senza bisogno del tuo telefono nelle vicinanze. Trasmetti in streaming Spotify, mappa, chiama, invia SMS, visualizza notifiche e altro ancora. La funzionalità 4G LTE è compatibile con tutti gli operatori italiani. Approfitta ora dello sconto del 43% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.