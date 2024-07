Samsung Galaxy Watch4 a meno di 100€: incredibile offerta Amazon

Il Samsung Galaxy Watch4 rappresenta un’innovazione nel campo degli smartwatch, permettendoti di conoscere meglio il tuo corpo e monitorare i tuoi progressi di fitness con facilità. Grazie alla sua capacità unica di misurare la composizione corporea, questo smartwatch ti offre un quadro completo del tuo stato fisico.

Monitora i tuoi passi e gareggia con gli amici in una competizione divertente tramite una bacheca in tempo reale. Le sfide prevedono medaglie e un sistema a punti per rendere l’esercizio socialmente divertente, stimolante e gratificante. Con la funzione di Fitness Tracking, puoi tenere traccia delle attività fisiche e dei punteggi di fitness direttamente dal tuo smartwatch Android.

Il Samsung BioActive Sensor integrato in questo smartwatch ti permette di monitorare la pressione sanguigna e effettuare elettrocardiogrammi in tempo reale. Questa funzione avanzata ti consente di tenere sotto controllo la tua salute cardiovascolare in ogni momento.

La funzione di monitoraggio del sonno dello smartwatch rileva e analizza le fasi del sonno mediante un approccio olistico. Le opzioni di misurazione avanzate permettono inoltre di controllare i livelli di ossigeno nel sangue e di monitorare il russare, migliorando la qualità del tuo riposo. Il Samsung Galaxy Watch4 è compatibile con smartphone dotati di sistema operativo Android 6.0 o successivo e RAM superiore a 1.5 GB, garantendo un’esperienza utente ottimale.

